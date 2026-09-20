Golpe a las Autodefensas Conquistadoras que buscaban ampliar su presencia hacia Santander

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, ASCN, tenían entre sus objetivos ampliar su presencia hacia Santander, particularmente hacia los municipios de Rionegro y El Playón, según información de inteligencia militar conocida tras una operación que terminó con la captura de cinco presuntos integrantes de esta organización armada en La Esperanza, Norte de Santander.

El operativo fue adelantado por el Ejército, en coordinación con unidades de la Policía como Sijín, Sipol y Goes, en la vereda La Sirena.

Entre los detenidos está alias ‘Miguelito’ o ‘Comando 19’, de 20 años, señalado de pertenecer al Frente Resistencia Campesina y de desempeñarse como articulador del componente armado móvil de esta estructura. Según las autoridades, llevaría cerca de dos años dentro de la organización.

Pantallazo.

El componente investigado por las autoridades tendría presencia en una zona que conecta Norte de Santander, Santander y el sur del Cesar.



De acuerdo con el Ejército, la estructura buscaba avanzar hacia Rionegro y El Playón, con la intención de ejercer control sobre rentas ilícitas en esta subregión.

La información de inteligencia también relaciona a los integrantes capturados con actividades de extorsión, intimidación a comerciantes y comunidades, instalación de retenes ilegales y recolección de información para facilitar las acciones del grupo armado.

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En el caso de alias ‘Miguelito’, las autoridades lo señalan de participar en actividades de extorsión, intimidación y recolección de información. Su captura, según el Ejército, afecta la capacidad de coordinación territorial del Frente Resistencia Campesina.

En el mismo procedimiento fue capturado alias ‘Borrador’ o ‘Comando 23’, de 22 años, señalado por las autoridades de desempeñarse como explosivista y operador de drones.

Según la información de inteligencia citada por el Ejército, este hombre también habría realizado labores de inteligencia delictiva en sectores de Santander, Norte de Santander y el sur del Cesar, además de estar relacionado con acciones de intimidación y cobros extorsivos.

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Los otros tres capturados fueron identificados como alias ‘Ardilla’, ‘Búho’ y ‘Ratón’, quienes, según las autoridades, pertenecerían al componente armado del Frente Resistencia Campesina y estarían relacionados con labores de presión sobre comunidades y comerciantes, retenes ilegales y recolección de información.

Durante los procedimientos, las autoridades reportaron la incautación de un fusil, cuatro pistolas, dos escopetas, cinco proveedores y 350 cartuchos, además de material relacionado con explosivos y operaciones con drones.

También fueron encontrados dos minas antipersona, cuatro cajas para explosivos, tres morteros para dron, una antena Starlink y seis teléfonos celulares, elementos que, según las autoridades, serían utilizados para las actividades de esta estructura armada.

El Ejército considera que las cinco capturas afectan la capacidad armada y de coordinación del Frente Resistencia Campesina y, particularmente, frenan la intención de ampliar su área de influencia hacia Rionegro y El Playón, en Santander.