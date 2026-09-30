Este es el estado de salud de los heridos del grave accidente de tractomula en Girón

Ocho personas permanecen bajo atención médica luego del accidente de tránsito ocurrido en la tarde del martes 29 de septiembre en Girón, Santander, que dejó dos personas fallecidas. Entre los lesionados hay pacientes con fracturas y traumas en diferentes partes del cuerpo, mientras que uno de ellos es un menor de edad.

Juan Carlos Pinto, secretario de Tránsito de Girón, explicó que las autoridades mantienen seguimiento a la evolución de los heridos, algunos de los cuales presentan lesiones de consideración.

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“Hay varias personas con algunas heridas de relevancia. Lo que nos manifiestan es que sí hay algunos traumas de cabeza, de tórax y algunas heridas y algunas fracturas en extremidades superiores e inferiores”, señaló el funcionario.

De las ocho personas lesionadas, siete fueron atendidas inicialmente en la Clínica Girón E.S.E. Dos de ellas, Alberto Lizarazo Ochoa y Flor Elba Santamaría Camargo, presentaron contusiones, evolucionaron favorablemente y fueron dadas de alta la noche del martes.



Otros cuatro pacientes presentaron fracturas y requirieron traslado a instituciones de mayor complejidad. Frangel Uriel Pulido Reatiga sufrió una fractura de húmero y fue remitido al Hospital Internacional de Colombia, mientras que Ángel Felipe Novoa Peña, con fractura de fémur, también fue trasladado a este centro asistencial.

Por su parte, Keyner Sebastián Mantilla Mantilla presentó una fractura de tobillo y Luciano Rueda Almeyda una fractura desplazada de clavícula. Ambos permanecían clínicamente estables y en proceso de traslado a instituciones de mayor complejidad, según el reporte de la Clínica Girón.

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Una séptima paciente atendida en esta institución, Elsa Prada Vda. de San Miguel, ingresó en condición crítica. El personal médico realizó maniobras de reanimación, estabilización y manejo de la vía aérea, antes de remitirla a la Clínica FOSCAL. Posteriormente, se confirmó su fallecimiento.

El secretario de Tránsito explicó que, además de los siete pacientes atendidos en la Clínica Girón, hay otro lesionado que recibe atención en otro centro asistencial, para un total de ocho personas heridas.

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Entre los lesionados también se encuentra un menor de edad que, según las autoridades, caminaba con su madre cuando ocurrió el accidente. El impacto provocó que parte del muro de la vivienda afectada cayera sobre el niño, quien fue rescatado y trasladado junto con su madre a un centro asistencial.

“Al parecer, en el momento de la colisión iba caminando con su madre y el muro de la residencia había caído; fue rescatado y trasladado a centro asistencial el niño con su madre”, explicó Pinto.

El accidente ocurrió hacia las 5:50 de la tarde del martes, cuando un vehículo de carga que se habría quedado sin frenos chocó con otro vehículo que terminó dentro de una vivienda.

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De acuerdo con la Secretaría de Tránsito de Girón, una de las víctimas mortales fue el conductor de la motocicleta, quien falleció en el lugar de los hechos. La segunda víctima era una persona que se encontraba en la vivienda impactada y murió posteriormente en un centro asistencial.

Las autoridades, junto con la Policía, Bomberos y la Defensa Civil, continúan haciendo seguimiento a las personas lesionadas y recopilando información para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.