Estudiantes y padres de familia de tres colegios en Santander protestan por falta de docentes

Cansados de recibir clases a medias, estudiantes de tres colegios de Santander decidieron realizar jornadas de protesta para exigirle a la Gobernación el nombramiento de docentes.

En el colegio Integrado de Puerto Parra, los estudiantes se tomaron las instalaciones de la institución y no han permitido el ingreso a la misma, pues según denuncian representantes estudiantiles, por falta de docentes hay estudiantes que solo tienen cuatro horas o a veces dos horas de clase al día.

“Además, hay una sobrecarga laboral para los pocos docentes que hay. Profesores de inglés que están dictando ambiental, el de matemáticas que da física, el de química dictando también español. Hay niños que no tienen clases los viernes, otros días salen a la 8,9 o 10 de la mañana. Los estudiantes de décimo y undécimo, que son 81, se han podido separar por falta de profesores, ven clases en un solo salón”, denunció el personero de la institución.

En la escuela Industrial del municipio de Oiba, estudiantes acompañados de padres de familia, también protestan por falta de docentes.

“Faltan de docentes de química, lengua castellana, educación física y ética. Tenemos esta problemática desde hace rato y hemos pasado solicitudes a la Secretaría de Educación, tocado puertas en todas las instancias y no nos han escuchado. Otra problemática es que el rector está incapacitado y el colegio está a la deriva”.

Por falta de rector y coordinador, también han protagonizado protestas los estudiantes del colegio San Francisco de Asís del municipio de El Playón.

En el portón de esa institución permanecen carteleras con los siguientes mensajes: “

Secretaría de Educación departamental necesitamos solución ya; exigimos el rector y coordinador en el colegio; yo apoyo el paro por el bienestar de nuestro colegio San Francisco de Asís”.

En la sede C Sabana Larga de Vélez hay 50 estudiantes sin clases.

“Estamos preocupados por la ausencia de docentes en nuestra institución, los estudiantes de primaria llevan dos meses sin clases y los de bachillerato viendo clases a medias”, dijo una de las estudiantes”.

Otra problemática fue denunciada en el colegio Integrado Madre de la Esperanza CIME (Sede F las Ferias) de Sabana de Torres, donde la Alcaldía adecuó la sala de informática, pero los estudiantes no tienen computadores y tampoco meses, permanecen en esa asignatura en el piso.

“La Alcaldía hizo el arreglo del techo y quedo muy bonito el salón, pero necesitamos mesas y computadores para hacer la práctica, este es un colegio de énfasis comercial. No hay mesas, no hay computadores”, denunció el docente de informática, Jesús Duarte.

Ante la problemática y la afectación que han tenido estudiantes en colegios públicos de Santander, el gobernador Juvenal Díaz, indicó que están en proceso de nombramiento de los 1.500 docentes que ganaron el concurso en 2023 y que no habían sido nombrados.

"Es una problemática que tenemos en varios municipios, llegué a La Belleza y me abordaron por la falta de profesores, a Jesús María también lo mismo, en Puente Nacional hay una escuela que no ha arrancado porque no tenemos los profesores nombrados. Nosotros recibimos la responsabilidad de nombrar a 1.500 personas que se habían ganado el concurso, pero eso tiene implicaciones porque los que se lo ganaron la gran mayoría eran docentes y dejaron unos puestos y asumieron otros, entonces quedaron huecos, estamos tratando de solucionar el problema", explicó el gobernador de Santander, Juvenal Díaz.