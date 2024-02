Familiar de militar santandereano asesinado por el Clan del Golfo pide claridad sobre los hechos

La viuda del militar Anner Eduardo Lerma quien perdió la vida en combates recientes con el Clan del Golfo en Segovia, Antioquia pide explicaciones sobre los hechos. “No estamos conformes con lo que nos dijeron”, dijo la mujer desde Barrancabermeja.

La esposa del soldado Anner Eduardo Lerma, oriundo de Barrancabermeja, quien murió el pasado viernes en combates con las subestructuras Jorge Iván Arboleda Garcés, Ulder Cardona Rueda y Jairo Julio Hoyos del Clan del Golfo en la Vereda Pueblo Nuevo, en zona rural de Segovia, Antioquia, explicó que su familia pide mayor claridad sobre los hechos en los que murió su esposo, ya que, según ella, el soldado profesional no fue rescatado a tiempo después de estar herido.

“La verdad nos tienen con una incógnita de que unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Yo trataba de hablar con capitanes y tenientes y nadie nos da la información o nos dicen qué va pasar. Nos dijeron que lo van a traer por tierra y no debería ser así porque, pues creo que no es bueno tener un militar de fuerzas especiales y debería venir el mismo Estado a entregárnoslo. Pero hasta el momento nos tienen sin claridad sobre los hechos, unos dicen una cosa y otros otra”, dijo Yuliana Badillo, viuda del militar.

Además de eso la viuda del militar que llevaba cinco años integrando un equipo de comando especial del ejército explicó que el cuerpo de su esposo sería llevado a Barrancabermeja por tierra, algo con lo que no está de acuerdo y pide que el Estado se los entregue de manera oficial, como ella considera que se debe hacer en este tipo de casos.

“Y es la hora y no lo han traído, no estamos conformes con los que nos dijeron que murió en combate, porque no sé, siento que hay algo más ahí, hay algo más, no sé si no entraron a tiempo a sacarlo porque quedó herido de gravedad. Son, digamos que hipótesis que nos han dicho”, explicó la viuda del militar en medio de su dolor por haber perdido a su esposo y la incertidumbre que vive al no saber qué va pasar ahora con su familia.