Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Fin de semana de conciertos: así se vivieron los primeros días de Feria Bonita

Fin de semana de conciertos: así se vivieron los primeros días de Feria Bonita

Las autoridades destacaron el buen comportamiento del público durante las tres jornadas, que marcaron el inicio de una agenda cultural y artística que se extenderá durante toda la semana de feria.

concierto feria bucaramanga.jpeg
Concierto de Feria Bonita en Bucaramanga
// Alcaldía de Bucaramanga
Por: Julián Mejía
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 09:03 a. m.

Con una masiva asistencia a la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, Bucaramanga dio inicio a los primeros días de la Feria Bonita 2025 con tres conciertos que reunieron a cerca de 40 mil personas entre el viernes 5 y el domingo 7 de agosto.

El viernes, el turno fue para el Festival de la Familia, un encuentro de música gospel que convocó a miles de feligreses y seguidores del género con las presentaciones de Redimi2, Barak, Funky y Montesanto, quienes ofrecieron un espectáculo cargado de mensajes de fe y esperanza.

El sábado se vivió una de las jornadas más esperadas con el Súper Concierto, que puso a bailar y cantar a los asistentes con artistas de talla nacional e internacional. Sobre el escenario estuvieron Erick Esquivel, Miguel Bueno, Sergio Vargas, Peter Manjarrés, Pipe Bueno, Grupo Niche y Yeison Jiménez, quienes mantuvieron el ambiente festivo hasta altas horas de la noche.

El cierre del fin de semana llegó el domingo con el Festival de la Carranga, en el que la agrupación Heredero llevó la esencia campesina a la plaza, contagiando de alegría a los bumangueses y visitantes.

Publicidad

Las autoridades locales destacaron el buen comportamiento del público durante las tres jornadas, que marcaron el inicio de una agenda cultural y artística que se extenderá durante toda la semana de feria.

