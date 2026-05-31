Fotografiar el voto le costó caro a decenas de ciudadanos en Santander: 215 comparendos

Un total de 215 comparendos fueron impuestos durante la jornada electoral de este domingo en Santander y su área metropolitana por comportamientos que infringieron la Ley 1801 de 2016 o Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Según el balance entregado por las autoridades, 138 de las sanciones fueron impuestas por la Policía Metropolitana de Bucaramanga en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. A estas se suman otros 77 comparendos aplicados por la Policía en diferentes municipios del departamento.

Entre las principales conductas sancionadas se encuentran el incumplimiento de la Ley Seca, la toma de fotografías al voto dentro de los puestos de votación y la presencia de elementos o actividades prohibidas en los alrededores de los escenarios electorales.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, destacó que la jornada transcurrió dentro de los parámetros de normalidad y que las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y seguridad de las elecciones lograron atender oportunamente todas las situaciones reportadas.



“El compromiso de la Gobernación y de todas las instituciones se cumplió con prontitud y la debida diligencia. No tuvimos ninguna situación especial que afectara el desarrollo de la jornada. Se atendieron todos los municipios con el acompañamiento de la Misión de Observación Electoral, observadores internacionales, Procuraduría, Fiscalía y Consejo Nacional Electoral”, afirmó el funcionario.

Hernández también señaló que no se registraron cortes de energía que afectaran el proceso y que las autoridades mantienen activados los planes de contingencia para garantizar el normal desarrollo del conteo de votos y los escrutinios.

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Durante la jornada también se atendieron algunas situaciones médicas. Una jurado de votación fue trasladada a un centro asistencial tras presentar una afectación de salud asociada a condiciones personales. Asimismo, dos ciudadanos fueron atendidos en Barrancabermeja por complicaciones derivadas de las altas temperaturas registradas durante el día.

De igual forma, los organismos de gestión del riesgo atendieron varios derrumbes ocasionados por las lluvias asociadas a una onda tropical que afecta algunas zonas del departamento, especialmente en el municipio de Matanza, donde fue necesario el uso de maquinaria para despejar vías.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general William Quintero, aseguró que ahora el principal reto de las autoridades es garantizar la seguridad durante el proceso de escrutinio.

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"El reto es velar porque el conteo de votos se haga de manera transparente y con toda la seguridad. Ya tenemos dispositivos especiales para garantizar que el material electoral llegue sin inconvenientes a los sitios de escrutinio", indicó.

Las autoridades reiteraron que continuarán los operativos de vigilancia durante las próximas horas para garantizar la custodia del material electoral y el normal desarrollo de los escrutinios en Santander.