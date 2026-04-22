Gobernación de Santander alerta sobre correos falsos que suplantan entidades oficiales

Una alerta por fraudes digitales encendió las alarmas en Santander. La Secretaría TIC de la Gobernación advirtió sobre la circulación de correos electrónicos falsos que suplantan a entidades oficiales con el objetivo de engañar a los usuarios y obtener información confidencial.

De acuerdo con el secretario TIC, José Luis Nieto, en los últimos días se han identificado varios intentos de phishing, una modalidad de estafa en la que los delincuentes envían mensajes que simulan provenir de correos institucionales.

“Lo que buscan es que las personas entreguen sus datos de acceso haciéndose pasar por entidades oficiales”, explicó.

Los correos advierten sobre una supuesta suspensión de la cuenta e invitan al usuario a ingresar a un enlace para “verificarla”. Sin embargo, al hacer clic, la víctima puede terminar entregando su usuario y contraseña o descargando software malicioso.



Una vez los atacantes obtienen acceso, pueden enviar nuevos correos fraudulentos desde cuentas reales, acceder a documentos internos e incluso comprometer plataformas institucionales y servicios vinculados, incluidos los bancarios.

Las autoridades insisten en que la Gobernación no solicita este tipo de validaciones por correo electrónico ni envía enlaces para actualizar contraseñas. Tampoco realiza bloqueos de cuentas mediante mensajes externos.

Frente a esta situación, la recomendación es: “desconfiar de correos inesperados, verificar siempre el remitente, especialmente que pertenezca a dominios oficiales como gov.co, y evitar abrir enlaces o descargar archivos de origen dudoso. En caso de duda, lo más seguro es confirmar directamente con la entidad”, señaló el funcionario.