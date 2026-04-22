En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Angie Rodríguez
Petro vs. Banco de la República
Estrecho de Ormuz
Carlos Mattos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Gobernación de Santander alerta sobre correos falsos que suplantan entidades oficiales

Gobernación de Santander alerta sobre correos falsos que suplantan entidades oficiales

Mensajes que aparentan ser de la Gobernación, alcaldías o colegios estarían siendo usados para robar contraseñas y datos sensibles.

Suplantación páginas entidades públicas.jpg
Blu Radio. Suplantación páginas de entidades públicas //Foto: Blu Radio
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 22 de abr, 2026

Una alerta por fraudes digitales encendió las alarmas en Santander. La Secretaría TIC de la Gobernación advirtió sobre la circulación de correos electrónicos falsos que suplantan a entidades oficiales con el objetivo de engañar a los usuarios y obtener información confidencial.

De acuerdo con el secretario TIC, José Luis Nieto, en los últimos días se han identificado varios intentos de phishing, una modalidad de estafa en la que los delincuentes envían mensajes que simulan provenir de correos institucionales.

“Lo que buscan es que las personas entreguen sus datos de acceso haciéndose pasar por entidades oficiales”, explicó.

Los correos advierten sobre una supuesta suspensión de la cuenta e invitan al usuario a ingresar a un enlace para “verificarla”. Sin embargo, al hacer clic, la víctima puede terminar entregando su usuario y contraseña o descargando software malicioso.

Una vez los atacantes obtienen acceso, pueden enviar nuevos correos fraudulentos desde cuentas reales, acceder a documentos internos e incluso comprometer plataformas institucionales y servicios vinculados, incluidos los bancarios.

Lea también:

  1. Personaje creado con IA - Novia virtual con inteligencia artificial
    EFE - Foto: AFP.
    Santanderes

    Alertan sobre usos de la inteligencia artificial en robos cibernéticos: evite estafas

  2. FOTO REFERENCIA INTERNET- DINERO.jpg
    BLU Radio. Hurto cibernético / FOTO: BLU Radio
    Santanderes

    Capturan a 29 personas por robos cibernéticos de $12.000 millones en 41 alcaldías del país

Las autoridades insisten en que la Gobernación no solicita este tipo de validaciones por correo electrónico ni envía enlaces para actualizar contraseñas. Tampoco realiza bloqueos de cuentas mediante mensajes externos.

Frente a esta situación, la recomendación es: “desconfiar de correos inesperados, verificar siempre el remitente, especialmente que pertenezca a dominios oficiales como gov.co, y evitar abrir enlaces o descargar archivos de origen dudoso. En caso de duda, lo más seguro es confirmar directamente con la entidad”, señaló el funcionario.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Santander

Gobernación de Santander

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad