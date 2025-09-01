Gobernador de Santander a Petro: “No soy opositor; faltó la respuesta a los problemas graves”

El pasado viernes, la Plaza Cívica Luis Carlos Galán de Bucaramanga fue escenario del lanzamiento del programa Colombia Mayor, encabezado por el presidente Gustavo Petro. El evento estuvo marcado por retrasos —el mandatario llegó más de tres horas tarde— y tensiones entre el Gobierno Nacional y sectores de la oposición, así como por denuncias sobre el presunto uso de recursos públicos para transportar asistentes.

En medio de ese ambiente, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, decidió retirarse tras más de una hora de espera. Posteriormente, en entrevista con Mañanas Blu, aclaró su posición frente a las acusaciones de sabotaje hechas por el presidente y el ministro del Interior.

“No soy opositor, soy institucional”

Díaz rechazó de manera categórica los señalamientos. “De ninguna manera, como siempre lo he mostrado y con hechos, soy una persona institucional. Así me formaron durante 35 años, mi ADN es de instituciones”, afirmó, al explicar que desde la Gobernación se brindaron todas las garantías solicitadas por el Gobierno Nacional para la organización del evento.

El mandatario departamental agregó que los bloqueos en Piedecuesta y las protestas de miembros de la reserva activa de las Fuerzas Militares no tuvieron relación alguna con la administración departamental. Incluso respondió a las expresiones de Petro en las que calificó a los manifestantes como “abuelos”: “Yo estoy cumpliendo mis funciones, no soy abuelito, con mucha energía, inclusive ayer estuve montando cicla desde las seis de la mañana hasta el Picacho”, señaló con tono irónico.

Expectativas frustradas en Santander

Más allá de la polémica, el gobernador enfatizó en la desilusión de los ciudadanos frente al discurso presidencial. Según Díaz, la asistencia al evento respondió, en buena parte, a la movilización organizada desde municipios lejanos, costeada por el Gobierno Nacional. Sin embargo, los santandereanos esperaban algo distinto: soluciones concretas a los problemas estructurales del departamento.

“Los santandereanos no queríamos ese tipo de discurso. Yo creo que eso el Gobierno no lo ha entendido. Lo que la gente quería escuchar era qué pasa con la vía Barbosa-Bucaramanga, qué pasa con el convenio de los comuneros, con la vía Curos-Málaga, con la vía Yuma en Barrancabermeja o con el hospital de tercer nivel en esa ciudad. Y nada de eso se mencionó”, advirtió.

De acuerdo con el gobernador, la falta de respuestas generó frustración en quienes asistieron con la esperanza de escuchar anuncios concretos. “Quedamos muy desilusionados porque no encontramos las respuestas”, enfatizó.

Críticas a la logística y movilización de asistentes

Díaz también hizo referencia a la organización del acto político. Estimó que participaron cerca de 1.500 personas, muchas de ellas transportadas en buses desde provincias distantes. “Independientemente de todo eso, lo que hay que medir es cuánta gente de Bucaramanga fue espontáneamente. Y eso sí fue muy poquito, porque cuando yo estuve allá de 2 a 3 estaba totalmente vacío”, relató.

En este punto, reiteró que no se opone a la movilización organizada por distintos espectros políticos, pero insistió en que el verdadero termómetro del acto fue la escasa participación ciudadana espontánea en la capital santandereana.

La relación entre el Gobierno Nacional y Santander

El gobernador aclaró que su papel no es el de opositor sino de articulador entre la Nación y el departamento. “Yo siempre he dicho que no soy un opositor del Gobierno Nacional, que soy, de acuerdo al artículo 303 de la Constitución, el articulador del desarrollo regional y el orden público entre el Gobierno Nacional y el Departamento”, subrayó.

En esa línea, insistió en que la principal preocupación no radica en los calificativos ni en las acusaciones de sabotaje, sino en la falta de compromisos claros con las prioridades del departamento. “Lo que nos preocupa no es la falta de público, sino la falta de respuestas a los problemas graves del departamento”, sentenció.