Gobernador de Santander renovará contrato para uso de helicóptero en sus desplazamientos

En medio de las críticas por el uso de helicópteros para sus desplazamientos, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, confirmó que renovará el contrato que le permite movilizarse por aire en el departamento y fuera de él cuando sea necesario. El anuncio se da tras los señalamientos del diputado Danovis Lozano, quien cuestionó el elevado gasto de recursos públicos en este servicio.

“Eso no tiene ningún problema. Son muy mentirosos cuando dicen que gastamos $3.000 millones, gastamos $2.400 millones. Entonces ya cuando no hay rigor, porque no se gastó todo, gastamos con estampillas $2. 700 millones, $380 millones retornaron a la Gobernación, o sea, realmente se gastaron $2.400. No hicimos contrato con la UNP, que son $1.500 millones, o sea, realmente gastamos $900 millones. Si ahorramos en combustible casi $200 y pico de millones, entonces $700 millones para poder hacer esto”, expresó el mandatario.

El mandatario defendió la necesidad de contar con un helicóptero, argumentando que su uso permite optimizar tiempos y atender de manera más eficiente las necesidades del departamento.

“Con estos medios podemos hacer tres municipios en un día. Sin ellos, sería imposible atender toda la agenda de trabajo”, agregó.

Por su parte, el diputado Lozano ha reiterado sus críticas al considerar que estos gastos son un “despilfarro de recursos públicos” en trayectos que, a su juicio, podrían hacerse por vía terrestre o en vuelos comerciales.

Lozano presentó registros de minutas de vuelo que incluyen recorridos como Bucaramanga - Curití por $39 millones, Bucaramanga - Barichara por $18,7 millones y Bucaramanga - Barrancabermeja por $37,4 millones, entre otros.

“Los recursos públicos son finitos, son pocos y no hay que malgastarlos. ¿Cuántas cámaras de seguridad o equipos para la Policía se podrían comprar con esos recursos?”, cuestionó.