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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Golpe al tráfico de drogas en Santander: 23 presuntos integrantes de ‘Los Necios’ fueron capturados

Golpe al tráfico de drogas en Santander: 23 presuntos integrantes de ‘Los Necios’ fueron capturados

La operación se realizó en cuatro municipios del departamento. Las autoridades hicieron 20 allanamientos y decomisaron marihuana, cocaína y anfetaminas, además de un arma de fuego y más de un millón de pesos en efectivo.

Capturan a 23 presuntos integrantes de la banda Los Necios
Imagen de las autoridades. Capturan a 23 presuntos integrantes de la banda Los Necios
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de sept, 2026

Un golpe al tráfico local de estupefacientes se produjo en Santander con la captura de 23 presuntos integrantes del grupo delincuencial común organizado ‘Los Necios’, señalado por las autoridades de almacenar, distribuir y comercializar drogas en diferentes municipios del departamento.

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El operativo fue desplegado de manera simultánea en Barbosa, Puente Nacional, Vélez y Socorro, donde investigadores de la Policía, en coordinación con la Fiscalía y el Ejército, realizaron 20 diligencias de registro y allanamiento.

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La operación hace parte de la ofensiva de las autoridades contra las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes y fue desarrollada bajo la estrategia de ‘Acción Unificada’, con participación de la Gobernación de Santander.

Durante los procedimientos fueron incautados 4.450 gramos de marihuana, 79,67 gramos de cocaína y 92,49 gramos de anfetaminas.

A esto se suman un arma de fuego, nueve teléfonos celulares, tres grameras y $1.080.000 en efectivo.

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Según la investigación, la organización presuntamente utilizaba viviendas, fincas y zonas rurales para almacenar las sustancias y posteriormente distribuirlas en diferentes puntos de los municipios donde tenía presencia.

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La Policía señaló que con las capturas y los elementos incautados se busca afectar no solo la distribución de drogas, sino también la capacidad logística y económica de esta estructura delincuencial.

Las capturas son el resultado de un proceso de investigación e inteligencia que permitió identificar, según las autoridades, la forma en que operaba ‘Los Necios’ y los lugares que presuntamente eran utilizados para el almacenamiento y comercialización de los estupefacientes.

El comandante del departamento de Policía Santander, coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, destacó la coordinación entre Policía, Fiscalía y Ejército para avanzar contra las organizaciones que afectan la seguridad de las comunidades.

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“Este resultado demuestra la contundencia de nuestra ofensiva contra las estructuras que pretenden afectar la seguridad y tranquilidad de los santandereanos”, afirmó el oficial.

El comandante aseguró que las autoridades continuarán con las investigaciones para ubicar y judicializar a otras personas que puedan estar vinculadas con el tráfico de drogas en el departamento.

Los 23 capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que deberán definir su situación jurídica. La responsabilidad penal de los señalados tendrá que ser determinada por la justicia.

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