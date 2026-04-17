Grave emergencia invernal en Santander: rescatan a familia atrapada por creciente de río

Las intensas lluvias que se registran en el departamento de Santander han provocado una grave emergencia en al menos 12 municipios declarados en alerta roja por riesgo de deslizamientos, con crecientes súbitas de ríos, vías colapsadas y comunidades aisladas.

En zonas rurales, los habitantes reportan la magnitud de la emergencia.

"Así amaneció esta vía a Morronegro en Landázuri, tapada, la carretera quedó completamente bloqueada”, relató un afectado tras un derrumbe que cubrió la vía.

La situación es crítica también en San Vicente de Chucurí, donde un operario advirtió sobre nuevos deslizamientos:



"Esto se está viniendo desde la cima. Tapó una camioneta y tumbó postes de energía, casi alcanza una retroexcavadora”.

Las inundaciones no dan tregua en sectores rurales de Bolívar y Cimitarra. En la vereda Puerto Pacheco, un campesino describió el panorama.

“Plataneras, cultivos de banano y papaya quedaron bajo el agua (…) Todo amaneció inundado”.

Desde El Peñón, el concejal Camilo Laiton aseguró que hay afectaciones en más de siete puntos estratégicos del municipio, con daños en corredores viales clave para transporte público, escolar y campesino, además de ríos desbordados y cultivos afectados.

Blu Radio. Derrumbes en vías de Santander //Foto: Oficina de Gestión del Riesgo de Santander

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Uno de los hechos más angustiantes se registró en zona rural de Cimitarra, donde una familia quedó atrapada en una isla formada por los brazos del río Horta.

“Estamos encaramados en una isla, si alguien sabe de una lancha para salir de acá”, pidió auxilio uno de sus integrantes. Horas después, campesinos de la zona lograron rescatar a la pareja de esposos y sus hijos utilizando una canoa con motor.

El reporte oficial de la Oficina de Gestión del Riesgo en Santander confirma la gravedad del panorama.

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En municipios como La Belleza y Jesús María se reportó la pérdida de banca y deslizamientos que incluso provocaron el accidente de una ambulancia tras la caída de la calzada, dejando una persona lesionada. Además, nueve veredas resultaron afectadas.

Blu Radio. Accidente de ambulancia por lluvias Santander //Foto: suministrada

En Sucre hay movimientos en masa en al menos 11 sectores, mientras que en Simacota una creciente súbita dañó un puente peatonal. En La Paz, deslizamientos afectaron viviendas y vehículos.

El panorama se agrava en Gámbita, donde el cierre total de la vía hacia Arcabuco mantiene incomunicadas a varias comunidades por la creciente del río, y en Bolívar, donde el desbordamiento de la quebrada Santa Rosa y el río Minero ha dejado daños viales y caída de postes de energía.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente y no descartan que la emergencia continúe ante la persistencia de las lluvias, mientras hacen un llamado a la comunidad a extremar medidas de precaución en zonas de alto riesgo.