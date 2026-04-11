En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiesta cárcel Itagüí
Artemis II
Arenceles Ecuador

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Gremios en Santander rechazan bloqueos y piden levantar protestas por afectación económica

Gremios en Santander rechazan bloqueos y piden levantar protestas por afectación económica

Sectores empresariales como la Cámara de Comercio de Bucaramanga advierten que los bloqueos están afectando el abastecimiento, la movilidad de trabajadores y la operación de múltiples actividades económicas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad