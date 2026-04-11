Gremios en Santander rechazan bloqueos y piden levantar protestas por afectación económica

Los gremios económicos en Santander expresaron su preocupación por el aumento y persistencia de los bloqueos viales en diferentes puntos del departamento, al señalar que las restricciones están afectando de manera directa la movilidad de personas, el transporte de carga y el abastecimiento de bienes y servicios.

De acuerdo con el sector empresarial, la situación ya está generando traumatismos en la operación logística de múltiples sectores, incluyendo comercio, industria, transporte y actividades agrícolas, lo que podría derivar en pérdidas económicas significativas si los cierres se mantienen.

Los representantes gremiales advirtieron que los retrasos en la cadena de suministro, el incremento en los tiempos de desplazamiento y las dificultades para la circulación de mercancías están poniendo en riesgo la normal dinámica económica de la región.

La Cámara de Comercio de Bucaramanga hace un llamado a la sensatez y al diálogo en este momento. Reconocemos las preocupaciones de las comunidades y su derecho a expresarse, pero es fundamental evitar acciones que afecten la movilidad, el trabajo y el bienestar de toda la… pic.twitter.com/MaDXeXc4SB — Cámara de Comercio de Bucaramanga (@CCBucaramanga) April 10, 2026

En ese contexto, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Carlos Rincón, fue enfático en señalar que las vías de hecho no pueden convertirse en un mecanismo permanente de presión social o económica.



“Resolver un problema es necesario, pero no se puede hacer creando uno mayor con consecuencias irreparables”, afirmó el directivo.

Rincón insistió en que el diálogo debe ser la herramienta principal para la resolución de conflictos, al considerar que este tipo de situaciones debe encausarse por la vía institucional para evitar mayores afectaciones a la economía y al empleo.

Los gremios reiteraron que la prolongación de los bloqueos podría impactar no solo a las empresas, sino también a trabajadores, consumidores y comunidades que dependen del flujo normal de bienes en el departamento.

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Finalmente, hicieron un llamado urgente a levantar los bloqueos y a instalar espacios de concertación efectivos que permitan dar soluciones de fondo a las inconformidades, sin seguir afectando el desarrollo económico de Santander.