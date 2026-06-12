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Incendio destruyó fábrica de colchones en Bucaramanga; pérdidas son de $2.000 millones

Las causas del grave incendio son materia de investigación. No se registran personas heridas por la emergencia.

incendio fábrica de colchones Bucaramanga.jpg
Blu Radio. Incendio fábrica de colchones Bucaramanga //Foto: suministrada
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 12 de jun, 2026

Un voraz incendio consumió gran parte de las instalaciones de la fábrica de colchones Espumas Bucaramanga durante la madrugada de este viernes 12 de junio en el sector de la entrada al barrio Villa Rosa, en el norte de Bucaramanga.

La emergencia generó alarma entre los habitantes del sector debido a la magnitud de las llamas y la densa columna de humo que se elevó sobre la zona. Al lugar acudieron varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga para atender la situación y evitar que el fuego se propagara a predios vecinos.

Cinco máquinas y unidades bomberiles participaron en las labores de control de la emergencia, que se extendieron hasta las primeras horas de la mañana. Tras sofocar las llamas, los organismos de socorro realizaron trabajos de enfriamiento para evitar que se reactivaran focos de incendio entre los materiales altamente inflamables almacenados en la bodega.

Según informó el capitán Jorge Peña, del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, las causas de la conflagración aún son materia de investigación.

“Una bodega de colchones, las causas están por establecer. Acudieron cinco máquinas, se trabajó durante dos horas para controlar el incendio y luego se hizo la refrigeración de puntos calientes. Las pérdidas son alrededor de $2.000 millones. Por fortuna no se presentaron víctimas”, señaló el oficial.

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Aunque la infraestructura sufrió graves afectaciones y las pérdidas económicas preliminares fueron estimadas en cerca de 2.000 millones de pesos, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni fallecidas.

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Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer el origen del incendio y determinar las circunstancias que desencadenaron la emergencia.

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