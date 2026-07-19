Incendio forestal en El Peñón se salió de control: evalúan apoyo aéreo para combatir las llamas

Un incendio forestal mantiene en máxima alerta al municipio de El Peñón, Santander. La emergencia, que se registra en la vereda Buena Esperanza, sector El Buque, se salió de control debido a las difíciles condiciones geográficas del terreno, lo que ha impedido que los organismos de socorro puedan llegar al punto exacto donde avanzan las llamas.

Aunque el acceso a la zona es posible a través de la quebrada El Aventadero, los vehículos solo pueden llegar hasta un punto ubicado a cerca de dos horas del lugar de la emergencia. A partir de allí, el recorrido debe realizarse a pie por una empinada ladera que representa un alto riesgo para quienes atienden el incendio.

#Atención Un incendio forestal mantiene en máxima alerta al municipio de El Peñón, Santander. Las llamas amenazan al Cerro de Barco, uno de los principales patrimonios naturales y paisajísticos de la región, mientras habitantes piden intervención urgente de organismos de socorro. pic.twitter.com/0mGXuW4ttZ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 18, 2026

"Nos toca llegar hasta donde pueden ingresar los carros y luego caminar para alcanzar el punto de la tragedia. Pedimos el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Vélez porque la emergencia ya se salió de control y ahora necesitamos la coordinación de la Oficina de Gestión del Riesgo para ubicar un helipuerto y, con un helicóptero, sofocar las llamas", aseguró el alcalde de El Peñón, Ferley Santamaría.

De acuerdo con el reporte preliminar, el incendio se desarrolla sobre una ladera con peñascos de aproximadamente 500 metros de altura y una inclinación cercana a los 90 grados. Además, el constante desprendimiento de material rocoso ha impedido que los organismos de socorro puedan acercarse de manera segura al foco de la conflagración.



Ante este panorama, las autoridades suspendieron las labores directas de extinción durante la jornada y retomarán las operaciones este domingo con el propósito de georreferenciar la zona y avanzar en las coordinaciones necesarias para disponer de apoyo aéreo.

Entre las alternativas que se evalúan se encuentra el uso de un helicóptero para realizar el reconocimiento del terreno y apoyar las labores de extinción del incendio forestal, que amenaza con extenderse sobre una importante área de cobertura vegetal del municipio.

La emergencia mantiene en alerta a los organismos de gestión del riesgo del departamento, que continúan monitoreando el comportamiento del fuego mientras avanzan las gestiones para evitar que las llamas sigan propagándose en esta zona del sur de Santander.