Investigan muerte de estudiante universitaria que fue hallada muerte en hotel de Bucaramanga

En un hotel del barrio La Concordia de Bucaramanga fue hallada sin vida, Telvia Rendón Peinado, una joven de 23 años, quien había salido de Simití en el sur de Bolívar con rumbo a la Universidad Industrial de Santander donde según sus familiares cursaba estudios de Ingeniería Civil.

Ruth Piedad Peinado, madre de la joven universitaria, en un video había pedido la colaboración para hallar a su hija, quien llevaba varias horas sin comunicarse con su familia.

"Estamos muy preocupados, ella salió para la UIS como a las 6:00 a.m. a hacer una sustentación, es estudiante de ingeniería civil, mi hija no aparece, siempre me llamaba y hasta el momento no lo ha hecho, quiero que me colaboren", fueron las palabras de la madre de Telvia horas previas al hallazgo de la joven.

Se investiga por parte de la Policía la causa de su muerte, aunque según las autoridades la joven se habría quitado la vida.

Publicidad

"Dentro del hotel San Rey, en la Concordia, informan del hallazgo de un cuerpo sin vida, el cuadrante llega al lugar, evidencia una mujer sin signos vitales al lado de su mani izquierda una botella con un líquido amarillo y un bisturí en su mano derecha. La joven ingresó el miércoles al hotel", fue el reporte que entregó la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Igualmente, se pronuncio el secretario del Interior de Bucaramanga, Gildardo Rayo, quien dijo que será Medicina Legal la entidad que determine la causa de la muerte de Telvia.

Publicidad

"Lamentablemente tenemos que informar que en horas de la tarde se encontró el cuerpo de una mujer quien ingreso en horas de la noche (del miércoles) al hotel y al no salir los residentes de este sector dan parte a la autoridad y encuentran a la mujer sin vida. En los procedimientos judiciales por parte del CTI encontraron unos elementos que son materia de investigación que os pueden llegar a indicar que no es un feminicidio, presuntamente, sino que podría tratarse de un suicidio, esto lo puede confirmar es Medicina Legal", indicó el funcionario.

En un hotel de Bucaramanga fue hallada sin vida Telvia Rendón, de 23 años, quien había desaparecido desde el miércoles. La joven no era estudiante de la UIS desde 2023. "No es un feminicidio, al parecer es un suicidio", dijo Gildardo Rayo, secretario del Interior #MañanasBlu pic.twitter.com/t2saDTOJSl — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 1, 2024

Entre tanto, la Universidad Industrial de Santander informó que la joven no estaba vinculada actualmente a la institución en la cual curso estudios que no concluyo hasta el año 2023.

En Bucaramanga también se conoció el caso de una menor de 11 años quien había sido reportada como desaparecida por su familia, se trata de Paula Cáceres, de quien no se sabía sobre su paradero luego de la salida de clases del Instituto Técnico Dámaso Zapata.

La niña apreció y se encuentra bajo custodia de la Policía de Bucaramanga en el municipio de Girón. El caso estaría relacionado con un tema de diferencias con su familia.

Inmediatamente se confirmó la desaparición de la niña a las afueras del Instituto Dámaso Zapata en Bucaramanga, se desplegó todo un operativo por parte de la @PoliciaBmanga y demás autoridades para dar con su paradero en Girón.



Puedo confirmar que, la menor se encuentra bien de… pic.twitter.com/cAZFwJ97fu — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) March 1, 2024