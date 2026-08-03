Investigan video de hombres armados que lanzan amenazas y generan alarma en Piedecuesta

Las autoridades investigan la procedencia de un video que comenzó a circular en redes sociales durante el fin de semana y en el que aparecen seis hombres armados, vestidos con prendas oscuras, pantalón jean y con el rostro cubierto, lanzando amenazas de muerte contra varias personas en el municipio de Piedecuesta, Santander.

En la grabación, los encapuchados se identifican como un supuesto grupo de "limpieza social" y declaran como "objetivo militar" a quienes, según ellos, tendrían vínculos con un hombre al que señalan de participar en actividades delictivas.

Además, profieren amenazas contra familiares de esa persona y contra un periodista de un portal de noticias local.

Tras conocerse el video, la Policía Metropolitana de Bucaramanga emitió un comunicado en el que informó que activó de inmediato los protocolos institucionales y dispuso todas sus capacidades de inteligencia, investigación criminal y operativas para establecer el origen de la grabación, verificar su autenticidad e identificar a los responsables.



De acuerdo con las primeras verificaciones realizadas por las autoridades, el contenido estaría relacionado con la confrontación entre dos actores delincuenciales que actualmente permanecen privados de la libertad y que, pese a esa condición, continuarían promoviendo acciones de intimidación en medio de disputas por el control de actividades criminales, principalmente en el municipio de Piedecuesta.

Según la institución, la difusión del video haría parte de una estrategia para generar temor y zozobra entre la comunidad.

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Como parte de la respuesta, la Policía conformó un equipo especial integrado por unidades de Inteligencia, Policía Judicial y el Gaula, que adelanta las labores investigativas y operativas para identificar a los responsables, prevenir posibles afectaciones a la seguridad ciudadana y evitar que este tipo de amenazas se materialicen.

La institución también confirmó que estableció contacto con las personas mencionadas en el video para evaluar su nivel de riesgo y, de ser necesario, activar las rutas institucionales de protección y brindar el acompañamiento correspondiente.

Finalmente, la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que contribuya al esclarecimiento de los hechos a través de la línea de emergencia 123, garantizando absoluta reserva de la identidad de quienes colaboren con la investigación.