Jornada electoral avanza en completa normalidad en Santander, según autoridades

La jornada electoral de este domingo avanza con total normalidad en Santander y en las zonas bajo la jurisdicción de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, según el balance entregado al mediodía por el comandante de esa unidad militar, coronel José Rodríguez.

Desde el Puesto de Mando Unificado instalado en la Gobernación de Santander, el oficial destacó que no se han reportado alteraciones del orden público durante las votaciones y resaltó el trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y las autoridades civiles para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

“El balance es de tranquilidad. Continuamos con el desarrollo del Plan Democracia mediante la campaña Baluarte, que integra las capacidades de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Armada Nacional, así como el trabajo coordinado con la Policía Nacional, las autoridades civiles y los órganos de control”, señaló el coronel Rodríguez.

El comandante explicó que cerca de 4.000 hombres y mujeres del Ejército permanecen desplegados en la región cumpliendo labores de seguridad y vigilancia durante la jornada democrática.



La presencia militar se mantiene especialmente en municipios que habían sido objeto de seguimiento por parte de las autoridades debido a factores de riesgo, entre ellos Charalá y Coromoro, en Santander, así como localidades del sur de Bolívar, el Magdalena Medio, Norte de Santander, Antioquia y el sur del Cesar, que hacen parte de la jurisdicción de la Quinta Brigada.

Según el reporte oficial, no se han registrado incidentes en municipios como Cachirá y La Esperanza, en Norte de Santander; Yondó, en Antioquia; ni en San Martín, San Alberto, Aguachica, La Gloria y Pelaya, en el departamento del Cesar.

El coronel Rodríguez destacó el compromiso de los soldados desplegados en el territorio para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de seguridad.

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“Continuamos desarrollando las operaciones militares y resalto la responsabilidad y el compromiso institucional de los soldados de la Quinta Brigada para que los ciudadanos puedan salir a ejercer su libre derecho al voto en este evento electoral”, afirmó.

Las autoridades mantienen activo el Puesto de Mando Unificado y el monitoreo permanente de la situación de orden público hasta el cierre de las urnas y el desarrollo de los escrutinios en Santander y las demás zonas bajo responsabilidad de la Quinta Brigada.