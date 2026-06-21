Judicializan a hombre por amenazar en redes sociales a esposa del gobernador de Santander

La Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre señalado de amenazar a través de redes sociales a la primera dama de Santander, Victoria Eugenia Casallas Lozano, esposa del gobernador Juvenal Díaz Mateus.

Según informó el ente acusador, se trata de Juan Pablo Núñez Romero, quien fue presentado ante un juez por su presunta responsabilidad en el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos. Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

Los hechos materia de investigación ocurrieron el 9 de septiembre de 2025, cuando la primera dama del departamento habría recibido mensajes intimidatorios desde un perfil en redes sociales que, de acuerdo con las pesquisas, pertenecería al hoy judicializado.

Las autoridades indicaron que las amenazas estarían relacionadas con las acciones adelantadas por el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, quien en ese momento expidió una circular administrativa en la que prohibía alimentar animales y dejar recipientes con residuos de comida dentro de las oficinas públicas, argumentando razones de salubridad.



La Fiscalía señaló que, tras recopilar elementos materiales probatorios y evidencia digital, se logró vincular al presunto responsable con los mensajes amenazantes, razón por la cual fue puesto a disposición de la justicia.

El proceso judicial continuará mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.