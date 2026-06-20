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Santander activa plan de emergencia en los 87 municipios por elecciones y lluvias

Puestos de mando unificado, alerta hospitalaria y maquinaria amarilla fueron dispuestos para atender posibles emergencias y garantizar la movilidad durante la jornada electoral.

Desprendimiento de rocas y afectaciones por lluvias en Santander
Imagen de organismos de socorro. Desprendimiento de rocas y afectaciones por lluvias en Santander
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 20 de jun, 2026

Las autoridades de Santander activaron un plan especial de vigilancia y respuesta para garantizar el desarrollo de la jornada electoral, con la instalación de puestos de mando unificado en los 87 municipios del departamento.

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Trasladan material electoral a zona rural de 2 municipios de Santander con daños en vías

El director de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, confirmó que "se mantiene un monitoreo permanente junto a los organismos de socorro para atender cualquier situación que pueda presentarse, especialmente por las condiciones climáticas que afectan algunas zonas de la región".

Dentro de las medidas adoptadas se encuentra la activación de una alerta hospitalaria, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud departamental ante posibles emergencias.

Además, las autoridades dispusieron maquinaria amarilla en 11 municipios para atender afectaciones en la movilidad, principalmente en sectores urbanos donde se han registrado dificultades por las lluvias.

El funcionario señaló que se mantiene comunicación constante con los concesionarios viales para responder ante posibles cierres, daños en las vías o emergencias que puedan afectar el desplazamiento de los ciudadanos.

La Gobernación y los organismos de emergencia hicieron un llamado a los santandereanos para salir a votar temprano y evitar inconvenientes por las condiciones del clima.

Las autoridades reiteraron que existe un alistamiento permanente con los equipos de atención de emergencias para garantizar que la comunidad pueda ejercer su derecho al voto con seguridad.

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