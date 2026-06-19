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Material electoral llegó vía terrestre a Cerrito y Concepción; no se requirió helicóptero

Aunque la Gobernación de Santander gestionaba apoyo aéreo debido a las afectaciones viales causadas por las lluvias, la Registraduría confirmó que el material electoral llegó por tierra.

Elecciones-Presdenciales-AFP.jpg
Elecciones presidenciales en Colombia
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 19 de jun, 2026

Finalmente, no será necesario utilizar helicópteros para el traslado del material electoral hacia los municipios de Cerrito y Concepción, en Santander, pese a las dificultades de movilidad que se registraron en las últimas semanas por cuenta de las lluvias.

La Registraduría Nacional confirmó que todo el material requerido para la jornada electoral de este 21 de junio llegó por vía terrestre a ambos municipios, garantizando así la instalación de los puestos de votación y el normal desarrollo de las elecciones.

Días atrás, la Gobernación de Santander había anunciado que evaluaba solicitar apoyo aéreo al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa para asegurar el transporte del material electoral, los jurados de votación y demás personal involucrado en el proceso democrático, debido a las afectaciones registradas en las carreteras de la provincia de García Rovira.

La posibilidad de utilizar un helicóptero fue contemplada especialmente para los municipios de Cerrito y Concepción, donde las fuertes lluvias provocaron dificultades en las vías de acceso y obligaron a las autoridades a diseñar planes de contingencia.

Sin embargo, tras las evaluaciones realizadas y las labores de mantenimiento vial adelantadas en la zona, fue posible garantizar el ingreso del material electoral por carretera, descartando la necesidad de activar el transporte aéreo.

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El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, había señalado que el objetivo de las gestiones era asegurar que ningún inconveniente de movilidad afectara el ejercicio democrático de los ciudadanos.

Las autoridades departamentales mantienen activos los dispositivos de seguridad y monitoreo electoral en los 87 municipios del departamento, con el apoyo de la Fuerza Pública, la Registraduría Nacional y los organismos de control, con el fin de brindar plenas garantías de seguridad, transparencia y logística durante la jornada electoral.

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