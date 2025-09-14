Joven murió tras brutal ataque con machete en Piedecuesta, Santander

Un brutal caso de intolerancia conmociona a Piedecuesta, Santander; durante una fiesta de quince años en el barrio Paseo del Puente 2, sobre las 2:30 a.m. un joven de 23 años fue atacado con machetes y cuchillos a las afueras del salón comunal.

La víctima fue identificada como Yorlebinson Oviedo Jiménez, quien salió del evento social cuando, al parecer, fue interceptado por varios agresores, presuntamente menores de edad.

Los atacantes lo hirieron en repetidas ocasiones, provocándole graves lesiones en diferentes partes del cuerpo. Al ver la situación, otros asistentes a la fiesta dieron aviso a las autoridades.

Uniformados de la Policía auxiliaron al joven y lo trasladaron de urgencia al Hospital Local de Piedecuesta.

Posteriormente, debido a la gravedad de las heridas, tuvo que ser remitido al Hospital Internacional de Colombia, donde finalmente los médicos confirmaron su deceso.

Tras cometer el ataque, los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Según el reporte preliminar de las autoridades, testigos afirman que se trataría de un grupo de adolescentes que, sin mediar palabra, emprendieron la brutal agresión, lo que aumenta la preocupación de la comunidad frente a la participación de menores en hechos de violencia cada vez más frecuentes.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que se abrió una investigación para esclarecer los móviles del homicidio y capturar a los responsables.

Además, se desplegaron patrullajes en el sector para prevenir nuevos hechos de intolerancia durante eventos sociales, que en los últimos meses se han convertido en escenarios recurrentes de riñas y ataques violentos.

Este homicidio ha generado gran consternación en Piedecuesta, donde vecinos y líderes comunales hicieron un llamado urgente a las autoridades para reforzar la seguridad en el municipio y evitar que la violencia siga arrebatando la vida de jóvenes, especialmente en celebraciones familiares y comunitarias.

Yorlebinson Oviedo se dedicaba a la conducción y no registra antecedentes disciplinarios.