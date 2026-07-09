Joven permanece en UCI tras sufrir grave lesión en una piscina de Barrancabermeja

Un joven de 18 años lucha por su recuperación luego de sufrir una delicada lesión cervical mientras disfrutaba de una jornada recreativa en el Parque Recreacional de Barrancabermeja. El hecho ocurrió el pasado fin de semana y actualmente permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Magdalena.

La víctima fue identificada como John Eduardo Mesa Chica, quien, de acuerdo con el relato entregado por sus familiares, resultó gravemente herido cuando otro joven cayó accidentalmente sobre él mientras ambos se encontraban en una de las piscinas del complejo recreativo.

Su hermana explicó que la familia fue informada de la emergencia hacia las 3:00 de la tarde, luego de recibir una llamada en la que les notificaron que John había sufrido un fuerte golpe. Al llegar al centro asistencial, conocieron la versión entregada por las personas que lo acompañaban.

"Nos dijeron que él se lanzó a la piscina y que otro muchacho le cayó encima. Después de eso comenzó a ahogarse", relató la familiar.



Según su testimonio, los amigos de la víctima aseguran que el salvavidas no habría advertido de inmediato la emergencia porque, presuntamente, se encontraba distraído. Fueron los propios acompañantes quienes sacaron al joven del agua.

La hermana también afirmó que, una vez fuera de la piscina, John presentaba convulsiones y sangrado, mientras esperaban atención médica.

Posteriormente fue trasladado al Hospital Regional de Barrancabermeja y, debido a la gravedad de las lesiones, remitido a la Clínica Magdalena, donde permanece bajo manejo especializado.

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La familiar denunció además presuntas irregularidades durante la atención prehospitalaria. Según indicó, pese a que el joven no podía mover las piernas, inicialmente no habría sido inmovilizado con un collar cervical durante el traslado en ambulancia, situación que incluso habría generado reclamos por parte del personal médico del hospital.

Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte de la administración del Parque Recreacional ni de las autoridades de salud sobre las circunstancias del accidente o las denuncias realizadas por la familia.

