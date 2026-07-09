Denuncian contaminación con crudo en Barrancabermeja; reportan muerte de animales

La Federación de Pescadores de Santander (Fedepesan) volvió a encender las alarmas por un presunto episodio de contaminación con trazas de hidrocarburos en los caños Rosario y San Silvestre, en Barrancabermeja, situación que, según la organización, ya estaría causando la muerte de animales y afectaciones en la salud de pescadores de la zona.

La presidenta de Fedepesan, Yuli Velásquez, aseguró que el pasado 2 de julio acompañó a funcionarios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en una inspección al Caño Rosario, donde, según indicó, se evidenció a simple vista la presencia de grasas y aceites tanto en el agua como en los lodos y las orillas del afluente.

De acuerdo con Velásquez, durante la visita se tomaron fotografías y videos como soporte de la situación y se solicitó de manera urgente la realización de análisis de agua y sedimentos para establecer el nivel de contaminación.

Sin embargo, señaló que en los días posteriores la situación habría empeorado. "El 6 y 7 de julio observamos que la contaminación continuaba y empezaron a morir nuevamente los búfalos. Los animales presentaban fiebre, temblores y posteriormente fallecieron. Son animales que consumen agua directamente del Caño San Silvestre y del Caño Rosario", afirmó.



La líder de Fedepesan también denunció que varios pescadores han presentado salpullidos en diferentes partes del cuerpo tras permanecer en contacto con el agua, lo que, según indicó, aumenta la preocupación por posibles afectaciones a la salud de las comunidades que dependen de estos ecosistemas.

Denuncias desde 2020

La organización recordó que desde el año 2020 viene alertando a las autoridades ambientales sobre la contaminación recurrente en este sector del complejo cenagoso de Barrancabermeja.

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Según Fedepesan, en esta misma zona se han registrado en años anteriores la muerte de manatíes, chigüiros, babillas y diversas especies de aves, razón por la cual insiste en la necesidad de realizar estudios técnicos que permitan establecer el origen y el impacto de la contaminación.

La federación aseguró que, pese a las reiteradas solicitudes, aún no se han efectuado las pruebas de agua y lodos requeridas por la comunidad y reclamó la intervención de la Corporación Autónoma Regional y de la Secretaría Distrital de Ambiente para que adelanten una inspección urgente.

Asimismo, recordó que existe un fallo judicial derivado de una acción popular que ordena realizar monitoreos ambientales en la zona, aunque aseguró que mientras avanzan esos procesos continúan presentándose afectaciones a la fauna y a las comunidades ribereñas.

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"Nos preocupa que siguen muriendo animales mientras esperamos que se cumplan las decisiones judiciales. Necesitamos una respuesta inmediata de las autoridades", manifestó la dirigente.

La Federación de Pescadores de Santander denunció grave contaminación en los caños Rosario y San Silvestre de Barrancabermeja que ha provocado la muerte de búfalos y manatíes. Los animales fueron hallados durante una visita de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. pic.twitter.com/OfogdPDU4I — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 9, 2026

Frente a la denuncia, el secretario de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja, Leonardo Granados, confirmó que la administración distrital viene haciendo seguimiento a la situación ambiental del corredor conformado por la Ciénaga Miramar, Caño Rosario y la Ciénaga San Silvestre.

El funcionario indicó que, aunque hasta el momento no se ha radicado formalmente una denuncia reciente ante la Secretaría, sí se han identificado trazas de crudo en algunos cuerpos de agua y recordó que existe una orden judicial para realizar monitoreos físico-químicos que permitan determinar los riesgos ambientales.

Granados explicó que la contaminación por residuos hidrocarburados provenientes del proceso de refinación es una problemática histórica en el sector y señaló que durante temporadas de lluvias estos residuos pueden llegar hasta Caño Rosario y posteriormente a la Ciénaga San Silvestre.

Agregó que actualmente existe una investigación penal en la Fiscalía General de la Nación por presuntos daños a los recursos naturales y contaminación con hidrocarburos, mientras la administración distrital impulsa un plan integral de restauración ambiental para recuperar estos ecosistemas.

El secretario advirtió que “la contaminación representa un riesgo para especies como el manatí antillano, debido a que los hidrocarburos se adhieren a las macrófitas que constituyen parte de su alimentación, situación que podría estar relacionada con la mortalidad registrada en esta especie en el complejo cenagoso de El Llanito”.

Finalmente, aseguró que la Secretaría continuará exigiendo a la ANLA y a la industria petrolera el cumplimiento de los planes de manejo ambiental y las acciones necesarias para recuperar los cuerpos de agua y proteger uno de los principales corredores ecológicos de Barrancabermeja.