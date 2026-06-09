Denuncian contaminación de quebrada con hidrocarburos en Barrancabermeja

Líderes ambientalistas y habitantes del corregimiento El Centro, en Barrancabermeja, denunciaron contaminación por hidrocarburos en una quebrada ubicada en la vereda Varasanta, situación que ha generado preocupación entre las comunidades de este sector del Magdalena Medio.

La denuncia fue realizada por Oscar Sampayo, ambientalista e integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking, quien aseguró que este tipo de situaciones reflejan una problemática ambiental que, según indicó, se presenta de manera recurrente en la región.

“Denunciamos la contaminación de la naturaleza que se agrava cada año por los rezumaderos petroleros en el Magdalena Medio y la dramática situación que viven los habitantes del corregimiento El Centro de Barrancabermeja. Esto se debe a la realidad operacional del Campo La Cira-Infantas”, expresó Sampayo.

A través de su cuenta en la red social de Facebook, el líder ambientalista publicó varias fotografías en las que se observa una mancha oscura sobre el agua. En las mismas imágenes también aparecen operarios adelantando labores de contención del hidrocarburo en la zona.



La situación despertó inquietud entre las comunidades, que solicitaron una revisión técnica para establecer el origen del material observado en el afluente y determinar si existe algún impacto sobre el ecosistema y las fuentes de agua del sector.

Frente a la denuncia, Ecopetrol aseguró que el fenómeno reportado no está relacionado con sus actividades operativas. La compañía indicó que se trata de un afloramiento natural de hidrocarburos, una condición geológica que puede presentarse en algunas zonas del Magdalena Medio.

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“Ecopetrol desplegó las acciones para mitigar el impacto ambiental, entre ellas la instalación de barreras de contención y la disposición de un camión de vacío para la recolección del hidrocarburo. Es importante precisar que estos rezumaderos naturales son de conocimiento de las Autoridades Ambientales competentes y que su control no es responsabilidad de Ecopetrol”, señaló Ecopetrol en un comunicado.

Mientras las comunidades mantienen su preocupación por una posible afectación ambiental, esperan que las autoridades competentes realicen el seguimiento correspondiente para esclarecer las causas de la contaminación denunciada.