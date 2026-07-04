Capturados dos delincuentes que robaban motos para cometer ilícitos en Barrancabermeja

En un golpe contundente contra las redes delictivas que impactan la tranquilidad de Barrancabermeja, la Policía Nacional, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura por orden judicial de dos hombres conocidos en el mundo del crimen como alias ‘Suso’ y alias ‘Cabezón’. Ambos sujetos están señalados de liderar el hurto de motocicletas bajo la modalidad de halado.

La investigación de la Policía Judicial reveló un patrón alarmante: el robo de estos vehículos no era el fin delictivo definitivo, sino el medio para estructurar una cadena criminal mayor. Los automotores eran utilizados posteriormente para facilitar la ejecución de otras actividades ilícitas en el municipio, aprovechando su agilidad para evadir el control de las autoridades.

Con respecto a este modus operandi, el coronel John Jairo Roa Buitrago, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, explicó el alcance de la operación: “Esa ofensiva contra el hurto que venimos haciendo, en ese trabajo focalizado y priorizado, son capturados dos sujetos por orden judicial por el delito de hurto. Estos sujetos se dedicaban a halar motocicletas. ¿Para qué utilizaban estas motocicletas? Para cometer actividades ilícitas, actividades delictivas”, reiteró.

Las autoridades informaron que los capturados contaban con un amplio prontuario criminal. Dentro de la estructura de esta banda, alias ‘Suso’ ha sido identificado por los investigadores como el cabecilla principal, encargado de planear, coordinar y seleccionar los sectores estratégicos de Barrancabermeja para ejecutar los robos. Durante el procedimiento de captura, los uniformados incautaron un dispositivo móvil que será sometido a análisis forense para extraer información clave dentro del proceso judicial.



Los dos indiciados cuentan con un extenso prontuario que incluye antecedentes penales por hurto, tráfico de estupefacientes, amenazas, violencia intrafamiliar y falsedad marcaria.

Debido a la gravedad de los hechos y el material probatorio recolectado, los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías por el delito de hurto calificado y agravado en concurso homogéneo sucesivo. Los dos capturados recibieron medida de aseguramiento.