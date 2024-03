Joven santandereana de 24 años murió en extrañas circunstancias en Houston, Estados Unidos

Una joven santandereana murió en extrañas circunstancias en Estados Unidos. Por ese motivo, su familia pide ayuda para repatriar el cuerpo. El martes 27 de febrero la joven dejó de hablar por celular con sus familiares y desapareció, días después fue encontrada muerta.

Se trata de Wendy Julieth Villalba Fuentes, quien se había ido hace cuatro meses hacia la ciudad de Houston, en Texas, Estados Unidos, en busca de nuevas oportunidades, sin embargo, perdió la vida y ahora su familia no tiene cómo traer su cuerpo para una cristiana sepultura en Girón.

La joven de 24 años de edad perdió la vida en Houston, Texas y sus familiares ubicados en el municipio de Girón, en Santander, aún no saben exactamente lo que ocurrió, ya que la información no es clara y algunas personas que la conocían y que viajaron con ella hacia Estados Unidos dicen que un vehículo la atropelló, mientras que otras personas relatan que murió en la playa.

Teniendo en cuenta la poca claridad que hay sobre la muerte de la joven que trabajaba en un restaurante y que había decidido buscar empleo en otro lugar antes de aparecer muerta, sus familiares piden claridad a las autoridades del país norteamericano y al mismo tiempo están pidiendo ayuda a la cancillería para repatriar su cuerpo, un procedimiento que cuesta más de 35 millones de pesos.

Recientemente, dos santandereanos que habían emigrado a México, a pie, pasando por el tapón del Darién, para luego intentar llegar a Estados Unidos de forma ilegal por la frontera del río Bravo, murieron arrollados por un vehículo ‘fantasma’ en una vía del Estado de Chiapas. Los migrantes colombianos estaban trabajando, recogiendo café, entre otras cosas, reuniendo dinero para poder seguir viajando.

Familiares de las víctimas que era oriundas del municipio de Girón están realizado las gestiones necesarias con diferentes instituciones como la Cancillería para tratar de repatriar los cuerpos.

“Las autoridades mexicanas no nos dicen nada, no se han contactado, estamos buscando cómo se puede hacer el proceso de repatriación, primero nos dijeron que la alcaldía, luego de la alcaldía nos enviaron a la Gobernación, pero entonces estamos presentando documentación para que nos puedan ayudar, pero por el momento no tenemos nada concreto”, explicó Cristina Ardila, hermana de una de los jóvenes que murió.