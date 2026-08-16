La solidaridad metió goles en toneladas de ayudas con el equipo Leopardo en La Florida C.C

La pasión por el fútbol se convirtió en solidaridad y terminó en una goleada fuera de la cancha. La firmatón que el Atlético Bucaramanga y La Florida C.C. habían programado para el sábado 15 de agosto terminó dejando una imagen que fue mucho más allá de los autógrafos y las fotografías, más de 12 toneladas de ayudas humanitarias reunidas para las familias afectadas por el terremoto.

La convocatoria invitaba a los aficionados a encontrarse con los jugadores del equipo Leopardo y, al mismo tiempo, aportar alimentos y elementos de primera necesidad para quienes hoy atraviesan la emergencia.

La respuesta fue masiva, llegaron hinchas del Bucaramanga, pero también seguidores de otros equipos, personas que dejaron de lado los colores de sus camisetas para ponerse una sola la de Colombia la solidaridad.

Durante la jornada, las filas de aficionados dieron la vuelta al Centro Comercial, se fueron llenando de mercados, alimentos no perecederos y diferentes elementos que ahora tendrán como destino las comunidades afectadas.



La jornada tuvo todos los ingredientes de un encuentro futbolístico, pero esta vez el resultado no dependía de goles en una cancha, ni de equipo local o visitante.

Durante más de 90 minutos no hubo rivalidad. No importó si alguien llevaba la camiseta del Bucaramanga o de otro equipo; tampoco de qué ciudad venía. Lo que importó fue el aporte que cada persona llevó.

Publicidad

Al llamado respondieron ciudadanos de diferentes regiones del país que se encontraban en Santander junto a sus familiares. Hubo personas provenientes de Medellín, Cúcuta, Bogotá, Manizales, Cali y municipios del Valle de Aburrá, entre otros lugares.

A esta hora el equipo Atlético Bucaramanga llega al centro comercial La Florida, a firmar autógrafos a cambio de ayudas para los damnificados de colombia. El llamado fue acogido por los hinchas que acudieron de manera masiva. #VocesySonidos pic.twitter.com/e2byFKtt7f — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 15, 2026

Cada uno llegó con algo para entregar y terminó haciendo parte de una misma causa.

El delantero argentino Luciano Pons, quien acompañó la jornada junto a sus compañeros, destacó la respuesta de los aficionados y el mensaje de unión que dejó la iniciativa.

Publicidad

“La verdad que creo que el apoyo se ha demostrado, es algo muy lindo. Traernos los alimentos no perecederos, ojalá que las cosas les lleguen cuanto antes y que sabemos que van a salir adelante. A todos los equipos de fútbol colombianos sabemos que están afectados. No hay rivalidad, en lo que podamos ayudar, cuenten con nosotros”.

Gracias, familia Leoparda, por unirse a esta iniciativa en apoyo a las familias que hoy nos necesitan.🇨🇴❤️



¡𝐋𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐥𝐞𝐜𝐭𝐚𝐫 𝟏𝟗 𝐭𝐨𝐧𝐞𝐥𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬! Algo que no habría sido posible sin nuestra hinchada, jugadores, colaboradores,… pic.twitter.com/mogErMYTXD — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) August 16, 2026

Sus palabras reflejaron lo que ocurrió en La Florida: el fútbol, esta vez, sirvió para unir a quienes normalmente están separados por una camiseta.

El presidente del Atlético Bucaramanga, Óscar Álvarez Jr., agradeció a los aficionados que participaron y resaltó que la meta de las 12 toneladas fue alcanzada gracias a la respuesta de la comunidad.

“Gracias por ponerse la 10, trayendo mercado, hicieron la fila muy contentos, felices; logramos la meta de las 12 toneladas y seguimos demostrando que Bucaramanga es más allá de un equipo, un solo corazón, somos una familia, una sola ciudad y rugimos por Colombia”.

La frase terminó describiendo lo que se vivió durante la jornada: una hinchada que dejó por un momento el resultado de un partido para concentrarse en el resultado de una causa mucho más grande.