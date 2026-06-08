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Lluvias complican el plan retorno en Santander: autoridades alertan por deslizamientos

Las autoridades mantienen un despliegue de más de 1.500 uniformados entre Ejército y Policía, mientras persisten riesgos por caída de rocas, deslizamientos y remoción en masa en corredores estratégicos.

Plan retorno en Santander.
Plan retorno en Santander.
Imagen de la Policía. Plan retorno en Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de jun, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Las autoridades de Santander activaron un amplio dispositivo de seguridad para acompañar el plan retorno de este lunes festivo, jornada en la que se espera la movilización de más de 90.000 vehículos por los principales corredores del departamento.

El mayor Iván Acosta, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Santander, recomendó a los conductores extremar las medidas de precaución durante el plan retorno, debido a las emergencias ocasionadas por las lluvias.

El oficial advirtió que varias carreteras del departamento presentan riesgo por deslizamientos, desprendimiento de rocas y caída de árboles, por lo que pidió reducir la velocidad, respetar las señales de tránsito y verificar el estado de las vías antes de emprender el viaje.

Más de 1.500 uniformados de la Policía y el Ejército permanecen desplegados en puntos estratégicos para garantizar la seguridad y la movilidad de los viajeros.

A su vez, más de 100 integrantes de la Seccional de Tránsito y Transporte realizan controles de velocidad, embriaguez y acompañamiento en cinco corredores viales priorizados.

Las autoridades mantienen especial vigilancia en la vía Bucaramanga–San Gil–Bogotá, donde se han reportado desprendimientos de rocas y caída de material sobre la calzada.

De igual manera, en el corredor Los Curos–Málaga persisten restricciones y monitoreo permanente, debido a la inestabilidad del terreno tras el desbordamiento de la quebrada El Canelo y varios movimientos en masa registrados durante los últimos días.

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La Policía recomendó a los conductores realizar pausas activas antes y durante el viaje, respetar los límites de velocidad, evitar maniobras peligrosas y verificar el estado de las vías antes de emprender el regreso, con el fin de reducir el riesgo de siniestros viales y llegar seguros a sus destinos.

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