¿Lo sintió? Sismo de magnitud 4.9 se registró esta madrugada en Santander

A los 35 minutos de la madrugada de este lunes, 5 de enero de 2026, se presentó un sismo de magnitud 4.9 con epicentro en Los Santos, Santander. El movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 146 kilómetros.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano el temblor se sintió con fuerza en la zona rural del municipio santandereano. Hasta el momento no se reportan afectaciones en infraestructura, viviendas, vías ni pérdidas humanas.

Sin embargo, el llamado de las autoridades a la comunidad es adoptar medidas de prevención; mientras, se mantiene el monitoreo permanente ante la posibilidad de réplicas.