Más de 11 años de espera: crisis del acueducto en Vélez bajo la lupa de la Procuraduría

Los habitantes del municipio de Vélez, en Santander, continúan a la espera del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, un proyecto que lleva más de 11 años sin ser concluido y que hoy mantiene la preocupación de la comunidad por sus reiterados retrasos y afectaciones.

En 2025, la Procuraduría General de la Nación sancionó al interventor del contrato, Pedro Mauricio Beltrán Dulcey, inhabilitándolo por 10 años para ejercer cargos públicos y multándolo con 100 salarios mínimos legales vigentes. El ente de control determinó que el funcionario omitió sus deberes al no exigir la calidad de los materiales ni la correcta ejecución de la obra, lo que derivó en serias fallas durante su desarrollo.

Actualmente, la comunidad enfrenta calles intervenidas y abiertas desde hace más de ocho meses debido a la instalación de tuberías, lo que ha generado afectaciones en la movilidad, el comercio y la vida cotidiana de los habitantes del municipio.

El ingeniero civil y veedor ciudadano, Luis Enrique Santamaría, advirtió que el proyecto debió ejecutarse en aproximadamente un año, pero ya supera ampliamente una década sin culminación. Según explicó, durante el desarrollo de la obra se habrían presentado graves irregularidades en el manejo de los recursos, incluyendo giros a través de fiducias y anticipos a contratistas que posteriormente no continuaron con la ejecución del proyecto.



Santamaría también señaló que la obra se encuentra “desfinanciada” y ha sido ejecutada de forma desordenada, generando impactos negativos en la movilidad y el comercio local, además de reiteradas intervenciones en la infraestructura vial.

Estas fallas han provocado el deterioro de varios tramos, con problemas como fisuras, baches y hundimientos, lo que ha obligado, en algunos sectores, a levantar y reconstruir el pavimento ya instalado.

En paralelo, y ante las constantes quejas de la comunidad por los retrasos, la Procuraduría ha adelantado jornadas de acompañamiento en el municipio, buscando mediar entre las partes y atender las inquietudes de los habitantes.

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El ente de control reiteró que mantendrá la vigilancia sobre el proyecto y no descarta nuevas actuaciones disciplinarias si se evidencian más irregularidades en su ejecución.