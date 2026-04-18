Procuraduría vigilará elecciones atípicas en Concepción, Santander

La Procuraduría General de la Nación anunció que adelantará vigilancia preventiva sobre las elecciones atípicas en Concepción, en el marco de la estrategia “Paz Electoral”, con el objetivo de garantizar transparencia y normalidad durante la jornada.

El seguimiento será liderado por la Comisión Nacional de Control Electoral, presidida por el procurador general Gregorio Eljach Pacheco, quien destacó la importancia de estas acciones para proteger el ejercicio democrático en los territorios.

En este municipio santandereano, un total de 5.326 ciudadanos están habilitados para votar, distribuidos en siete puestos de votación y 18 mesas, las cuales estarán bajo supervisión del Ministerio Público a través de la Personería Municipal.

Las autoridades confirmaron un amplio esquema de seguridad con apoyo de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, que hará presencia en veredas y corregimientos para garantizar el acceso a seis puestos de votación en zona rural.



En la cabecera municipal, la seguridad estará a cargo de la Policía Nacional, que custodiará el único puesto de votación urbano.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, afirmó que a través del comité de seguimiento electoral se han adelantado todas las acciones necesarias para garantizar la transparencia del proceso. “Se ha articulado la seguridad en zonas rurales y urbanas, así como el trabajo conjunto con el Ministerio del Interior, la Procuraduría, las autoridades municipales y la Defensoría del Pueblo, para que la comunidad elija su nuevo alcalde entre los dos candidatos inscritos”, señaló.

Además, las procuradurías territoriales realizarán acompañamiento virtual desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), mientras se mantiene articulación con entidades del orden nacional para monitorear el desarrollo de los comicios.

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Para la etapa posterior a la votación, se contará con una comisión escrutadora municipal, cuya vigilancia también estará a cargo del Ministerio Público, como parte de las garantías institucionales.

Con este despliegue, la Procuraduría busca asegurar que las elecciones en Concepción se desarrollen en un ambiente de tranquilidad, seguridad y confianza para los ciudadanos.