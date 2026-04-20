Más de 200 muertos en el Catatumbo: se completan 15 meses de violencia

El conflicto armado en el Catatumbo completa 15 meses, en medio de una escalada de violencia que sigue golpeando a la población civil. En la última semana, la región ha sido escenario de ataques con drones, combates entre grupos armados ilegales con comunidades en medio, y operaciones militares del Ejército.

A esto se suman nuevos desplazamientos en zonas rurales de Tibú y El Tarra, así como recientes homicidios que elevan aún más el saldo de víctimas.

Recientemente, seis personas fueron asesinadas en hechos ocurridos en el corregimiento de Campo Dos, en la vía Cúcuta-Tibú, y en el municipio de El Zulia, en ataques registrados en dos puntos distintos.

El alto consejero para la Paz y la Reconciliación de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, entregó a Blu Radio un balance actualizado de la situación.



“Lo que dice el PMU, finalmente, sin contar los 6 de ayer, íbamos en 197, o sea, que hoy estamos ya sobrepasando los 203 víctimas dentro de este conflicto, donde se ha podido hacer inspección judicial, porque puede ser muchas más, pero, pues, al no tener una inspección judicial, no tenemos una una un recuento de estas personas”, señaló.

Dos vehículos cargados con combustible artesanal fueron incinerados en el Catatumbo

El funcionario agregó que, con base en la información recopilada por las autoridades, 101.000 personas han sido desplazadas y 23.000 confinadas.

También han aumentado los secuestros, especialmente de menores de edad. En la última semana se denunció el secuestro de al menos seis niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales, algunos de ellos con fines de reclutamiento forzado.

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Uno de los casos más recientes es el de un menor de 14 años, quien fue interceptado en un retén ilegal. Según los reportes, revisaron su celular y se lo llevaron. El adolescente es hijo de una mujer que hace parte de la organización madres del Catatumbo.