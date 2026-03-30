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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Más de 50.000 personas se movilizarán por Terminal de Bucaramanga en Semana Santa

Más de 50.000 personas se movilizarán por Terminal de Bucaramanga en Semana Santa

Autoridades tienen dispositivos de control en los principales ejes viales de salida de Bucaramanga.

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