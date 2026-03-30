Más de 50.000 personas se movilizarán por Terminal de Bucaramanga en Semana Santa

Con motivo de la temporada de Semana Santa, la Terminal de Transportes de Bucaramanga reporta un incremento significativo en la movilidad de pasajeros y el despacho de vehículos, en medio de un plan operativo diseñado para garantizar la prestación del servicio y la seguridad de los viajeros.

Así lo dio a conocer el gerente de la entidad, Jaime Pérez, quien aseguró que desde el inicio de la temporada se activaron medidas especiales para atender la alta demanda.

“Estamos cumpliendo con todos los despachos hacia los diferentes destinos, pese a algunos cierres viales que han sido intermitentes y se han logrado solucionar oportunamente”, explicó.

De acuerdo con el balance entregado, ya se han movilizado 10.702 pasajeros y han salido 746 vehículos desde la terminal, cifras que evidencian el aumento en el flujo de viajeros. Las rutas con mayor demanda corresponden a destinos regionales, así como trayectos hacia la costa Caribe, Medellín y otras ciudades del país, para los cuales incluso se han habilitado servicios adicionales.



En cuanto al estado de las vías, Pérez señaló que se han presentado afectaciones, especialmente en la ruta hacia Barrancabermeja, debido a derrumbes ocasionados por las lluvias. Asimismo, mencionó cierres temporales en corredores hacia la costa, los cuales ya han sido atendidos por el Instituto Nacional de Vías.

Frente a la vía hacia Bogotá, el gerente hizo un llamado a la precaución, especialmente en el tramo comprendido entre Barbosa, Bado Real y San José de Pare, donde se han identificado fallas en la calzada que obligan a realizar intervenciones y generan restricciones parciales en la movilidad.

Finalmente, desde la terminal reiteraron el llamado a los usuarios a optar por el transporte formal para garantizar la seguridad durante sus desplazamientos.

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“La informalidad no brinda garantías. Es importante adquirir los tiquetes en puntos autorizados y viajar con empresas legalmente constituidas”, enfatizó Pérez.

Las autoridades esperan que durante el resto de la Semana Santa continúe el alto flujo de pasajeros, en una temporada que, además de su significado religioso, se convierte en una oportunidad para el reencuentro familiar y el turismo en diferentes regiones del país.