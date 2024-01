Minsalud propone reforma tributaria para costear reforma a la salud: "Que empresarios paguen más"

Desde Bucaramanga, durante la primera audiencia pública a la reforma a la salud, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, propuso una reforma tributaria para financiar los cambios al sistema de salud.

"Vamos a necesitar más recursos. Entonces no nos jodan a nosotros y ayúdenos a que hagamos una reforma tributaria (...) Entonces si falta la plata, ANDI dice que no hay dinero, que Bruce Mac Master que falta la plata y hay que darle más a las EPS, entonces hagamos la reforma tributaria y pongamos a los empresarios a que paguen la plata que dejaron de pagar. Y hacemos una reforma tributaria justa y equitativa, que los que más tienen, más ponen. No tenemos más dinero, no hay Gobierno que no haya un esfuerzo más grande", dijo.

En dicha audiencia pública, el jefe de la cartera de salud volvió a arremeter contra la EPS Sanitas.

"Una EPS como Sanitas, que le entregamos 2.300 millones de dólares al año, más de nueve billones que le entregamos el año pasado. Es lo que le entregamos a todas las universidades para que puedan educar a nuestros hijos. Y sacaron a marchar a sus empleados contra el Gobierno. ¿Cuándo había sucedido eso? (...) A eso hemos llegado", señaló.

Publicidad

De igual forma, lanzó duras críticas contra las EPS.

"Si el negocio es tan malo por qué no sueltan el negocio, por qué se apegan al negocio (...) Ya entienden por qué necesitan el dinero. Yo se lo dije claramente a Sanitas, acá el doctor Rueda (presidente de Sanitas) hoy estuvo en otra tónica y me alegro mucho. En esa tónica nos podemos entender, pero en la tónica que me citen a Procuraduría, Contraloría, entonces yo también respondo. Los demando con una acción popular para que la gente diga si yo tengo razón o no", indicó.