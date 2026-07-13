Mujer de 84 años terminó en UCI en Bucaramanga, en medio de un intento de robo

La Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó al presunto responsable del violento intento de raponazo que dejó gravemente herida a Raquel Guerrero, de 84 años, madre del brigadier general (r) José Luis Esparza, exjefe de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército Nacional y recordado por su participación en la Operación Jaque.

Este es el video del robo en Bucaramanga a Raquel Guerrero, de 80 años, madre del general (r) José Esparza, quién era jefe de inteligencia y contrainteligencia del Ejército. Delincuente intentó arrebatarle el bolso, la lanzó contra el piso y le causó un trauma craneoencefálico pic.twitter.com/KLjWp9AqRz — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 13, 2026

El ataque ocurrió cuando la adulta mayor llegaba a su vivienda, en el barrio La Universidad de Bucaramanga.

De acuerdo con la investigación, el hombre que se movilizaba en motocicleta intentó arrebatarle el bolso y la empujó violentamente, provocando que cayera contra el pavimento.



Como consecuencia del golpe, la mujer sufrió un trauma craneoencefálico severo con hemorragia intracraneal y permanece internada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras recibe atención médica especializada.

En medio de los hechos y a pesar de estar solo el barrio a la hora del intento de hurto, el ladrón no se llevó el bolso.

La comunidad al verla en el piso la auxilio y dio aviso a las autoridades.

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Tras la denuncia, investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) reconstruyeron el recorrido del presunto agresor mediante el análisis de cámaras de seguridad instaladas en el sector.

Las imágenes permitieron identificar la motocicleta utilizada durante el ataque y seguir su desplazamiento hasta el barrio Bavaria II, donde unidades del grupo Contra Atracos ubicaron y capturaron al sospechoso.

Durante el procedimiento, los uniformados le encontraron una pistola con dos cartuchos, por lo que fue capturado en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego.

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Además, fueron incautados la motocicleta y un teléfono celular que será analizado dentro del proceso investigativo.

Las verificaciones realizadas por la Policía establecieron que el capturado registra más de 11 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por delitos como hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas, utilización de menores para la comisión de delitos, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar.

También había sido condenado por hurto calificado y agravado por hechos ocurridos en 2024.

Con los elementos probatorios recopilados por los investigadores, la Fiscalía presentó al capturado ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso por estos hechos.

El caso ha generado conmoción por la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima y porque se trata de la madre del general (r) José Luis Esparza, uno de los oficiales que participó en la Operación Jaque, considerada una de las operaciones de inteligencia militar más importantes contra las extintas FARC, y quien posteriormente estuvo al frente de la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército.

El oficial quien había sido retirado del cargo en el año 2021, fue reintegrado a la institución por orden judicial en 2025, luego de que se anulara la decisión que lo retiró del Ejército.