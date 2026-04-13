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“No genere más discordia”: alcalde de Lebrija rechaza trino de Petro sobre bloqueos por avalúo

El mandatario Gabriel Martínez Calderón afirmó que la discusión depende de los avalúos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y que los cambios solo serían posibles en el año 2027

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