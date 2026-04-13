“No genere más discordia”: alcalde de Lebrija rechaza trino de Petro sobre bloqueos por avalúo

La tensión por el impuesto predial en Lebrija está al rojo vivo. Luego de que el presidente Gustavo Petro advirtiera que los alcaldes podrían ser destituidos si no logran acuerdos, el mandatario local, Gabriel Martínez Calderón, salió al paso con una respuesta directa: el problema no es del municipio.

“Lo primero es que no se puede generar más discordia ni desinformación”, afirmó, dejando claro que la crisis tiene dos frentes que hoy tienen enfrentadas a comunidades y autoridades: los avalúos y las tarifas del impuesto.

El alcalde fue contundente al señalar que los municipios no tienen control sobre los avalúos catastrales, responsabilidad del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y ahí, justamente, estaría el origen del conflicto.

Según explicó, en Lebrija hay casos que han generado indignación: "Fincas que pasaron de valer cerca de 100 millones a más de 2.500 millones de pesos, son predios sobreavaluados, demasiado sobreavaluados”, insistió.



A esto se suma que, según el mandatario, no se tuvo en cuenta la realidad del territorio zonas de ladera, cercanía a ríos y condiciones geográficas que, aun así, fueron tasadas como si tuvieran valor comercial alto.

Frente a la exigencia del Gobierno Nacional de ajustar tarifas, el alcalde fue claro, no pueden hacerlo sin que primero se corrija la base. “Nosotros no podemos cambiar los avalúos. Una vez el IGAC entregue una nueva base, ahí sí se podrá hacer un estudio técnico y financiero”, explicó.

Incluso, advirtió que cualquier cambio real en el impuesto solo podría aplicarse a partir de 2027, lo que deja en evidencia que la solución no será inmediata.

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Sobre la advertencia del presidente, Martínez Calderón lanzó una frase que sube aún más la tensión: “Es una forma de tirar la pelota”, explicó.

Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los habitantes de Lebrija, que siguen esperando en las vías, una solución a cobros que, según denuncian, están completamente fuera de la realidad, aparte que no tienen como pagarla, aseguran que están a punto d eperder sus tierras por el impuetso predial.