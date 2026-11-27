Nueve personas fueron capturadas en seis municipios de Santander durante una ofensiva de la Policía contra la comercialización ilegal de chance, rifas y otros juegos de suerte y azar. En los operativos fueron incautados talonarios de apuestas, recibos, cartones y 1.000 boletas de una rifa que no contaba con los permisos legales.

Los procedimientos se adelantaron durante la última semana en San Vicente de Chucurí, San Gil, Vélez, Barbosa, El Playón y Güepsa. Los capturados deberán responder por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.

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En San Vicente de Chucurí fue detenida una persona a quien le encontraron un talonario de apuestas ilegales. En San Gil se registraron dos capturas en procedimientos independientes, mientras que en Vélez fueron detenidas otras dos personas. En este último municipio se incautaron cuatro talonarios y 14 recibos de apuestas.

Uno de los capturados en Vélez, según la Policía, registraba antecedentes por el mismo delito en 2024.



En Barbosa, las autoridades capturaron a dos personas y decomisaron 1.000 boletas de una rifa que no tenía autorización. Además, inmovilizaron un vehículo que era ofrecido como premio.

Los otros procedimientos se realizaron en El Playón, donde fue capturada una persona y se incautaron cinco talonarios de apuestas permanentes, cada uno con 342 folios; y en Güepsa, donde fue detenida otra persona y se decomisaron 37 cartones utilizados presuntamente para la comercialización ilegal de juegos de suerte y azar.

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El comandante de la Policía de Santander, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, señaló que la ofensiva busca identificar no solo a quienes venden estos productos, sino también a las personas y estructuras que estarían detrás de estas actividades y que obtienen ganancias económicas.

La Policía hizo un llamado a evitar las apuestas, rifas y demás juegos de suerte y azar que no tengan ninguna característica y recordar que cuando se compran con la autorización legal, dichos recursos son destinados al sector salud.