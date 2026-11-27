Consternación hay en Santander por la muerte del subintendente Óscar Mauricio Díaz, oriundo de Rionegro, quien falleció tras un ataque con explosivos lanzados desde drones contra una estación de Policía en el municipio de Arenal, sur de Bolívar.

El atentado ocurrió hacia el mediodía y, de acuerdo con la información preliminar, los artefactos explosivos improvisados fueron lanzados desde aeronaves no tripuladas. En medio del ataque, los policías intentaron defenderse de la ofensiva, que terminó con la muerte del subintendente Díaz.

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¿Quién era el policía asesinado en Arenal, sur de Bolívar?

El uniformado, quien llevaba 19 años, 10 meses y 10 días de servicio en la Policía Nacional, murió durante el atentado registrado este viernes 27 de noviembre. De acuerdo con la información preliminar, los explosivos fueron lanzados desde aeronaves no tripuladas contra las instalaciones policiales.

La noticia enluta especialmente a su familia y a la comunidad de Rionegro, municipio santandereano de donde era oriundo. Además, uno de sus hermanos también pertenece a la Policía Nacional y trabaja actualmente en Bucaramanga.



Se espera que en los próximos días el cuerpo del subintendente llegue a Medicina Legal de Barrancabermeja y, posteriormente, sea trasladado a Bucaramanga, donde se le rendirían honores policiales.

La Policía Nacional rechazó el asesinato de Díaz mediante un comunicado, en el que lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con sus familiares y compañeros.

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La institución informó que activó los protocolos de seguridad y coordinación interinstitucional y que adelanta las investigaciones para identificar y judicializar a los responsables del ataque.

Desde Santander, familiares, compañeros y allegados esperan la llegada de sus restos para darle el último adiós.