Ofrecen $5 millones de recompensa por ataques contra negocios en Barrancabermeja

La Alcaldía de Barrancabermeja anunció una recompensa de hasta $5 millones para las personas que entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables de los recientes hechos de vandalismo y la ola de atracos que han afectado a establecimientos comerciales del distrito.

La decisión fue adoptada en coordinación con la Policía Nacional, el Ejército y las autoridades judiciales, luego de varios ataques registrados en los últimos días contra locales comerciales, especialmente en el barrio Colombia.

Uno de los casos que motivó la medida ocurrió el pasado 10 de julio, cuando un hombre quedó grabado por una cámara de seguridad lanzando dos piedras contra la fachada de una barbería, causando daños en el establecimiento. A este hecho se suma otro ataque ocurrido en el mismo sector, donde un habitante de calle rompió con una piedra la puerta de vidrio de otro local comercial.

El secretario de Seguridad de Barrancabermeja, Eduardo Ramírez, aseguró que estos hechos se convirtieron en una prioridad para las autoridades y que ya se puso en marcha un plan de contingencia para enfrentar esta situación.



"Los hurtos y las afectaciones a las fachadas de establecimientos comerciales son hoy una prioridad en materia de seguridad. Por eso hacemos un ofrecimiento público de una recompensa de hasta cinco millones de pesos por información que permita a nuestras autoridades dar con el paradero de los responsables", señaló el funcionario.

Ramírez indicó que el propósito es que la información ciudadana facilite el trabajo investigativo de la Policía y la Fiscalía para capturar a los responsables y llevarlos ante la justicia, tal como se ha hecho en otros casos durante la actual administración.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para denunciar cualquier información que contribuya a esclarecer estos hechos, reiterando que la colaboración ciudadana será fundamental para frenar las acciones delictivas que vienen afectando a los comerciantes de Barrancabermeja.