Once municipios se unen para promover como destino turístico el Cañón del Chicamocha

Con una apuesta enfocada en la sostenibilidad, la seguridad turística y el desarrollo comunitario, en Santander se consolidó una alianza regional que busca fortalecer y posicionar el destino Chicamocha como uno de los principales referentes de turismo de naturaleza y experiencia en Colombia.

Se trata de la creación de la Agencia de Desarrollo Económico Local, ADEL – Destinos Chicamocha, una articulación público-privada que integra organizaciones comunitarias, operadores turísticos y actores del desarrollo territorial alrededor del Cañón del Chicamocha, considerado uno de los accidentes geográficos más imponentes de América Latina.

La iniciativa reúne a Asoguías Chicamocha; Vive Curití, Asociación para el Desarrollo Ambiental, Cultural y Turístico; Turizap, Asociación para el Desarrollo Turístico de Zapatoca; la Corporación Club del Producto Destino Chicamocha y la Asociación Red de Mujeres Emprendedoras Culturales Tygui.

Actualmente, la estrategia involucra acciones en 11 municipios del área de influencia del cañón, promoviendo un modelo de trabajo colaborativo orientado a fortalecer la competitividad turística sin dejar de lado la conservación ambiental y el patrimonio cultural de la región.



Uno de los principales enfoques de esta articulación ha sido la profesionalización del turismo de naturaleza y el fortalecimiento de la seguridad para visitantes y operadores turísticos.

Dentro de las acciones adelantadas se encuentran capacitaciones en primeros auxilios en áreas remotas, rescate en terrenos de difícil acceso, manejo de cuerdas, interpretación geológica e histórica del territorio y conservación de fauna silvestre, especialmente de especies de ofidios presentes en el ecosistema del Chicamocha.

De acuerdo con los promotores de la iniciativa, estas acciones permiten mejorar los estándares de atención y acompañamiento turístico en una región que cada vez recibe más visitantes interesados en senderismo, aventura y experiencias culturales.

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La alianza también impulsa estrategias para la conservación de los caminos ancestrales de Santander, considerados patrimonio histórico y turístico del departamento.

Como parte de este trabajo ya operan dos puntos de rescate especializados en caminos reales: el Punto Intermedio Jordán – Mesa de los Santos y el Punto Jordán – Rancho Alegre, en Villanueva, dotados con equipos especializados para atender emergencias en zonas remotas.

Según los integrantes de ADEL – Destinos Chicamocha, estos espacios se han convertido en una referencia nacional en seguridad para el turismo de senderismo y montaña.

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Además del componente turístico, la estrategia contempla proyectos ambientales y de desarrollo social enfocados en beneficiar directamente a las comunidades locales.

Entre las iniciativas se destacan procesos de reforestación de Ceiba Barrigona, especie endémica del bosque seco tropical que enfrenta riesgos de conservación, así como la vinculación de artesanos, arrieros, cocineros tradicionales y emprendimientos liderados por mujeres.