Padrastro señalado de matar a su hijastra de 2 años en Bucaramanga será imputado por feminicidio

Este viernes será llevado ante un juez con funciones de control de garantías para la legalización de captura e imputación de cargos, el hombre señalado de la muerte de su hijastra de 2 años en un hostal de Bucaramanga.

Blu Radio conoció que la Fiscalía tiene pruebas de que la muerte de la menor se produjo por una serie de golpes que le habría propinado. Además que el fiscal del caso le imputará el delito de feminicidio agravado

El señalado permanece en el bunker de la Fiscalía en Bucaramanga mientras es llevado a audiencia. Los hechos se registraron el pasado miércoles 10 de enero de 2023 cuando la madre de la pequeña salió a trabajar y, minutos después, el padrastro de la niña, un joven de 23 años con quien convivía desde hacía cuatro meses, se la entregó muerta.

Un día después, el hombre fue capturado. En medio de lágrimas, Rosa Isabel Rodríguez, madre de la niña de dos años, dijo que su hija no se cayó de las escaleras como se lo manifestó su pareja.

“Todas las pruebas contundentes lo acusan a él, ella no se cayó por las escaleras, él la sacó muerta de la habitación. En la cámara sale cuando él sale con la niña cargada en los brazos, ya estaba muerta”, relató Rosa Isabel Rodríguez.

Denunció un ciclo de violencia perpetrado por su pareja y reveló amenazas por parte de los familiares del presunto agresor.

“Pido que se haga justicia, la familia de él me está amenazando. Yo pido protección para mí y para mi otra hija por favor, yo no puedo estar más acá. Me duele mucho la situación que está pasando con mi hija porque como ella hay muchas más niñas que están sufriendo de violencia y maltrato, y esto me tiene devastada, no tengo palabras para describir el dolor tan grande que siento, pero si les pido que por favor me ayuden a hacer justicia por mi hija”, dijo.

Funcionarios del centro médico donde fue llevaba la niña confirmaron a las autoridades que el cuerpo de la niña presentaba signos de violencia. Sin embargo, se espera el dictamen de medicina legal de la causa real de su muerte.