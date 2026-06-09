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Pareja fue asesinada por sicarios en el occidente de Bucaramanga

Un hombre conocido como 'Porrón' y una mujer identificada como Marta Rodríguez fueron asesinados a tiros la tarde de este martes en el sector de Primero de Mayo, en Bucaramanga. Autoridades investigan móviles del doble homicidio.

Sicariato en barrio Primero de Mayo en Bucaramanga.
Sicariato en barrio Primero de Mayo en Bucaramanga.
Imagen de las autoridades. Sicariato en barrio Primero de Mayo en Bucaramanga.jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de jun, 2026
Editado por: Alix Salamanca

La violencia volvió a golpear a Bucaramanga. En la tarde de este martes, un ataque sicarial dejó dos personas muertas en inmediaciones de la cancha Primero de Mayo, en el barrio Campo Hermoso, al occidente de la ciudad.

De acuerdo con información preliminar, hombres armados llegaron hasta la calle 44A con carrera 12, donde se encontraban sentados en un anden, un hombre conocido con el alias de 'Porrón' y una mujer identificada como Marta Liliana Rodríguez. Los agresores les dispararon en repetidas ocasiones y huyeron del lugar.

Las víctimas fallecieron en el sitio, debido a la gravedad de las heridas, mientras que residentes del sector alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones que generaron momentos de pánico entre la comunidad.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga llegaron al lugar para acordonar la escena y adelantar los actos urgentes, así como la recolección de elementos materiales probatorios que permitan establecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre los móviles del doble homicidio ni sobre posibles capturas relacionadas con el caso.

Este nuevo hecho de violencia genera preocupación entre los habitantes del sector, quienes reclaman mayores acciones de seguridad ante la ocurrencia de hechos sicariales en distintos puntos de la capital santandereana.

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Las investigaciones continúan para esclarecer este ataque que enluta a dos familias y vuelve a encender las alarmas por la seguridad en Bucaramanga.

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