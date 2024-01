Perforarán nuevos pozos de agua en 14 municipios que están en desabastecimiento en Santander

Se agudiza la crisis por falta de agua en 14 municipios de Santander donde sus mandatarios han declarado la calamidad pública, para atender la emergencia ocasionada por el fenómeno del niño.

En el primer Consejo Departamental de Gestión del Riesgo , la Unidad Nacional confirmó que con apoyo del Ejército realizarán la perforación de nuevos pozos de agua y el mantenimiento de los existentes, para ayudar a abastecer a las comunidades afectadas.

“Se revisaron estudios geoeléctricos para la prospección de agua que tenían anteriormente los municipios o algunos proyectos que tenían los alcaldes, y esa será la hoja de ruta para que con el Ejército se puedan empezar las visitas para perforar pozos nuevos y donde hay pozos perforados existentes que por no tener una bomba no se usan o en otros casos están abandonados para hacer el mantenimiento y tener dos fuentes de abastecimiento”, explicó Sneyder, director de la Unidad de Manejo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

En la reunión también se confirmó el envío de una planta potabilizadora de agua al municipio de Barichara afectado por la fuerte sequía.

“Con la Defensa Civil estamos trayendo una PTAR para la parte alta del municipio de Barichara donde estamos también en desabastecimiento”, señaló.

Otra de las acciones que permanecerá mientras se superan las afectaciones por el fenómeno de El Niño es el traslado de carrotanques a los municipios que están sin agua.

“Esta situación no es en todo Santander, hay municipios que tienen varias fuentes de agua y que no pasan por la misma situación, desde allí se llevarán carrotanques a los municipios en desabastecimiento. En los municipios donde medianamente tienen agua, probablemente van a entrar a una etapa de racionamiento en donde la gente va a tener que almacenar porque puede que el municipio no vaya a tener agua las 24 horas”.

Los municipios con declaratoria de calamidad pública por desabastecimiento de agua son: Barichara, Cabrera, Aratoca, Betulia, Los Santos, Vélez, Hato, Guadalupe, El Guacamayo, Suaita, Guapotá, Confines, Chima y San Benito.

Sobre incendios forestales, se conoció que en el área metropolitana de Bucaramanga y otros municipios de Santander se han registrado 60 incendios forestales en el mes de enero, algunos de grandes proporciones como el ocurrido en las últimas horas en el barrio Villabel de Floridablanca.

Finalmente, las autoridades en el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo anunciaron el inicio de campañas para promover el uso adecuado del agua.