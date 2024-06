“Plata no hay para terminar variante de San Gil”: gobernador de Santander

Luego de que un informe de veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga revelara que la obra de laVariante de San Gilestá en riesgo de convertirse en un elefante blanco porque a dos meses de terminar el contrato las obras están en un 45%, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, aseguró que “no hay plata para terminar el proyecto”.

El propósito del gobernador Díaz Mateus es lograr que el Gobierno Nacional pueda destinar $200.000 millones para terminar las obras.

“En este momento no hay plata y lo que le estamos pidiendo a Invías es que nos ayude, también al ministro de transporte. La idea es que el Gobierno Nacional ponga esa plata, ¿y cómo la pueden poner? Con lo que sobró de la C1 y C2 de la vía a pamplona ese proyecto no avanzo y donde sobraron $200 mil millones. Le estoy pidiendo al ministro que los invierta en Santander porque esa variante que es necesaria”, manifestó el gobernador de Santander, Juvenal Díaz.

El mandatario indicó que hay otra manera de conseguir los recursos y es con los dineros que se recaudan de los peajes entre el municipio de Barbosa y Bucaramanga.

En el informe entregado por la ingeniera Marcela Gualdrón de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y a cargo de la veeduría de la obra de la variante de San Gil, queda claro que las obras que se han realizado desde el año 2018 a la fecha corresponden a una carretera aislada que no tiene conexión con la vía nacional a Bogotá, que era el propósito para evitar el paso de vehículos de carga por la vía principal del municipio de San Gil.

“Si no se consiguen los recursos, los recursos adicionales, lo que se ha invertido hasta ahora será un completo elefante blanco porque las obras que están ejecutadas no tienen conexión con absolutamente ningún punto, no conectan con vía a Barichara, no conectan con la vía al aeropuerto, no tiene conecta con la vía a Cabrera”, explicó la ingeniera Gualdrón.

La variante de San Gil, fue una obra que apalancó el Gobierno nacional que se concientizó de su necesidad luego del trágico accidente en 2017 en el que una tractomula, que se quedó sin frenos, arrolló varios vehículos y murieron 5 personas y 17 personas más resultaron heridas; y múltiples accidentes que involucran a vehículos de carga.