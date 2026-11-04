Preocupante aumento de muertes de motociclistas en las vías de Bucaramanga

Las muertes de motociclistas en accidentes de tránsito en Bucaramanga aumentaron un 70 % entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025. En total, 46 motociclistas perdieron la vida en las vías de la ciudad, según el balance de la Dirección de Tránsito, que advierte sobre el incremento de la accidentalidad.

Las cifras evidencian un panorama preocupante para la seguridad vial en la capital santandereana. Durante los primeros nueve meses de 2026 se registraron 89 víctimas fatales en siniestros viales, de las cuales el 52 % correspondió a motociclistas, quienes se mantienen como el grupo con mayor número de fallecidos.

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El informe de la Dirección de Tránsito también muestra un aumento en las muertes de peatones. Mientras que entre enero y septiembre de 2025 se reportaron 27 fallecimientos, en el mismo periodo de 2026 la cifra llegó a 29, lo que representa un incremento del 7 %.

En cuanto a los acompañantes de motocicleta, se mantuvo el mismo número de víctimas fatales, con seis casos en ambos periodos. Sin embargo, también aparecieron fallecimientos en otras categorías: cuatro conductores y dos pasajeros, frente a ningún caso registrado en 2025.



Por su parte, las muertes de ciclistas disminuyeron un 33 %, al pasar de tres víctimas en 2025 a dos en 2026.

Otro de los aspectos que llama la atención en el balance son las causas de los siniestros viales. Entre enero y septiembre de este año, la Dirección de Tránsito identificó 252 accidentes relacionados con el desacato a las señales de tránsito, un indicador que aumentó un 13 % frente al mismo periodo del año anterior.

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El exceso de velocidad también figura entre los factores de riesgo, con 93 accidentes y un incremento del 86 %. A estos se suman 71 siniestros por pasar el semáforo en rojo, cifra que representa un aumento del 41 %.

Estos comportamientos reflejan la incidencia de las infracciones a las normas de tránsito en la ocurrencia de accidentes y ponen sobre la mesa la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y el respeto por las señales viales.

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Panorama nacional: los peatones son las principales víctimas

Aunque en Bucaramanga los motociclistas concentran la mayor cantidad de muertes en accidentes de tránsito, el panorama nacional presenta una distribución diferente.

De acuerdo con el más reciente informe de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), los peatones representan el 32,8 % de las víctimas de accidentes de tránsito en Colombia, con 48.365 casos.

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En segundo lugar, aparecen los motociclistas, con 44.006 casos, equivalentes al 29,8 %, mientras que los ciclistas ocupan el tercer lugar, con 20.822 registros, que corresponden al 14,1 %.

Las cifras locales y nacionales evidencian la vulnerabilidad de quienes se movilizan por las vías, especialmente motociclistas y peatones.