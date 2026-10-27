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Abuela arrolló con su carro a alférez y peatón en operativo de tránsito: “se asustó”

El accidente ocurrió durante un operativo de control al mal parqueo en inmediaciones de la clínica Foscal. La conductora, un agente de tránsito y un transeúnte resultaron heridos.

Accidente carro contra óptica.jpg
Blu Radio. Accidente carro contra óptica //Foto: Tránsito de Floridablanca
Por: Verónica Rincón
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Actualizado: 27 de oct, 2026

Un accidente de tránsito se registró en inmediaciones de la clínica Foscal, en Floridablanca, cuando una adulta mayor que retiraba su vehículo del lugar, ante la presencia de agentes de tránsito que realizaban controles al mal parqueo, se asustó y terminó arrollando a un funcionario y a un transeúnte, y chocando contra una óptica.

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De acuerdo con el reporte entregado por Jahir Castellanos, director de Tránsito de Floridablanca, los agentes adelantaban labores de despeje en este sector hospitalario, como parte de los operativos que realizan diariamente para evitar el estacionamiento indebido.

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Al momento de ejecutar esa acción, embiste a un agente de tránsito y a un obrero que iba pasando por la vía. Igualmente, se encontraba una moto estacionada, la cual también fue arrastrada hasta una óptica, donde el vehículo detiene su marcha”, explicó el funcionario.

En el accidente resultaron heridos la conductora, el agente de tránsito y el peatón. Según el director de Tránsito, las lesiones fueron leves, aunque el choque ocasionó daños materiales en el establecimiento comercial y afectaciones a una motocicleta que se encontraba estacionada en el sector.

Tras lo ocurrido, las autoridades iniciaron las labores de policía judicial para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar por qué la conductora perdió el control del vehículo durante la maniobra.

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“Se encuentran adelantando las labores de policía judicial en este caso, investigando y recopilando la información necesaria para verificar por qué ocurrió este accidente de tránsito en este importante sector hospitalario de nuestro municipio”, indicó Castellanos.

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Las autoridades reiteraron la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar estacionar en zonas donde se pueda afectar la movilidad, especialmente en los alrededores de centros médicos, donde el despeje de las vías es fundamental para facilitar el acceso de pacientes y vehículos de emergencia.

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