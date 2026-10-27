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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / El fuerte agarrón entre Hugo Ospina y policías del aeropuerto Palonegro; lo multaron

El fuerte agarrón entre Hugo Ospina y policías del aeropuerto Palonegro; lo multaron

El líder de los taxistas llegó a Bucaramanga para participar en una jornada de protestas en el aeropuerto.

foto hugo ospina bucaramanga policía.jpg
Altercado entre Hugo Ospina y policías en el aeropuerto Palonegro
// Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

El líder nacional de los taxistas, Hugo Ospina, fue requerido por la Policía en el aeropuerto internacional Palonegro, que presta servicio a Bucaramanga y su área metropolitana, para imponerle un comparendo, luego de ser señalado de presuntamente incitar a bloquear la movilidad en la terminal aérea.

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El procedimiento se presentó en el área de salidas del aeropuerto, donde se registraron momentos de tensión durante la jornada de protesta que adelantan los taxistas de Bucaramanga.

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La manifestación fue convocada por el gremio para expresar su rechazo a la instalación de talanqueras destinadas a controlar la entrada y salida de los vehículos de servicio público individual en el aeropuerto.

Los conductores cuestionan esta medida, que ha generado inconformidad entre los taxistas que prestan sus servicios en la terminal aérea.

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En medio de la protesta, la intervención de la Policía para requerir a Ospina y adelantar el procedimiento relacionado con el comparendo provocó un fuerte altercado en el lugar.

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