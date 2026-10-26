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Procuraduría investiga a auxiliar de la Policía por presunto acoso sexual en Floridablanca

Los hechos habrían ocurrido en abril de 2025 en el centro vacacional Asturias, donde el uniformado prestaba servicio militar. La presunta víctima sería una auxiliar de cocina del lugar.

370350_Policía // Foto: Referencia AFP
Policía.
AFP
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 26 de oct, 2026
Editado por: Alix Salamanca

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Junior Alexandro Castañeda Ortiz, auxiliar de Policía de la Metropolitana de Bucaramanga, por presuntas conductas constitutivas de acoso sexual contra una trabajadora del centro vacacional Asturias, en Floridablanca, Santander.

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Según informó el organismo de control, los hechos que dieron origen a la investigación habrían ocurrido en abril de 2025, cuando el uniformado prestaba servicio militar en esas instalaciones, la presunta víctima se desempeñaba como auxiliar de cocina en el lugar.

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De acuerdo con la información divulgada por la Procuraduría, el investigado habría abordado a la mujer y, presuntamente, contra su voluntad, le habría tocado sus partes íntimas sin su consentimiento.

La actuación disciplinaria busca establecer las circunstancias en las que se habría presentado la conducta y determinar si el uniformado incurrió en una falta relacionada con sus deberes como funcionario público.

Uno de los aspectos destacados de la decisión es la calificación provisional de la conducta. La Procuraduría consideró que la presunta falta sería gravísima y habría sido cometida a título de dolo, es decir, bajo la hipótesis disciplinaria de una actuación intencional.

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La formulación del pliego de cargos constituye una etapa del procedimiento disciplinario en la que se concretan los señalamientos que deberá responder el investigado. El proceso debe continuar con las actuaciones correspondientes, garantizando el derecho de defensa y la posibilidad de controvertir las pruebas.

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El organismo de control busca determinar si la conducta señalada ocurrió en las condiciones descritas y si existe responsabilidad disciplinaria por parte del auxiliar de Policía.

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