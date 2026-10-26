Protestas por aumento de avalúos catastrales en Floridablanca y Piedecuesta; bloquean vías

Habitantes de Floridablanca y Piedecuesta salieron a protestar por el incremento de los avalúos catastrales, una actualización que podría traducirse en mayores cobros del impuesto predial. Las manifestaciones se concentran en varios puntos, entre ellos el kilómetro 18 de la vía Bucaramanga–Cúcuta, donde los ciudadanos mantienen bloqueos intermitentes.

En este corredor vial, los manifestantes permiten el paso de vehículos durante cinco minutos cada media hora y luego vuelven a cerrar la carretera. También se reportan protestas en el sector de Papi Quiero Piña, en Floridablanca, y en el sector del Buey, en Piedecuesta.

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Frente a esta situación, Diego Tamayo, secretario de Planeación de Santander, reconoció que el aumento de los avalúos catastrales es una preocupación que se ha extendido por el departamento. Explicó que, aunque la Gobernación ha acompañado a varios municipios en la búsqueda de ajustes, en Floridablanca y Piedecuesta la situación tiene particularidades porque el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) no es el responsable directo de la gestión catastral.

En Floridablanca, el propio municipio cumple esa función y determina los valores catastrales de los predios. En Piedecuesta, la responsabilidad está a cargo del Área Metropolitana de Bucaramanga. Por esta razón, las decisiones sobre posibles modificaciones corresponden a esos gestores, aunque la Gobernación ha adelantado mesas de trabajo y ofrece acompañamiento técnico para revisar los reclamos de los ciudadanos.



Tamayo explicó que una de las dificultades está relacionada con la actualización de predios cuyos avalúos llevaban entre 10 y 20 años sin revisarse. “Cuando se actualizan esos valores después de tanto tiempo, el impacto económico puede ser considerable, especialmente si el ajuste se refleja en un aumento del impuesto predial en un periodo corto”, explicó.

El funcionario también advirtió que "las condiciones particulares de cada terreno deben tenerse en cuenta al establecer su valor. Factores como las pendientes, las áreas boscosas, la presencia de quebradas o las restricciones ambientales pueden limitar el uso de un predio y, por tanto, su potencial de desarrollo inmobiliario o agrícola. Por eso, la Gobernación ha recomendado revisar estos aspectos cuando se presenten reclamaciones".

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El secretario señaló que el tiempo es un factor importante, pues la base catastral vigente al 31 de diciembre será la que se aplique a partir del 1 de enero de 2027. Por ello, insistió en la necesidad de avanzar en las revisiones y los espacios de diálogo para evaluar los casos particulares antes de que se reflejen en los cobros del próximo año.