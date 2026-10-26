Porcicultores de Santander protestan por falta de planta y denuncian abandono estatal

Los porcicultores de Santander realizarán un plantón para exigir la construcción o habilitación de una planta de sacrificio de cerdos en el departamento. Los productores aseguran que llevan seis años enfrentando dificultades por la falta de esta infraestructura y denuncian que se sienten olvidados por la Gobernación de Santander.

La situación afecta a cerca de 750 familias dedicadas a la crianza y levante de cerdos, así como a comercializadores y expendedores de carne de cerdo, quienes deben asumir mayores costos para trasladar los animales a plantas de sacrificio ubicadas en otros departamentos.

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Según los productores, el problema se agravó tras la venta de la planta de sacrificio de Vijagual, lo que los dejó sin una alternativa local para desarrollar esta etapa de la actividad productiva.

Los largos desplazamientos representan pérdidas económicas para los empresarios, debido a que algunos animales sufren infartos y mueren durante el transporte. Estas situaciones generan costos adicionales que deben asumir los porcicultores.

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"El problema viene desde que vendieron la planta de sacrificio de Vijagual, dejando tanto a porcicultores, comercializadores y expendedores sin la planta de sacrificio de aquí. Ahora hay que llevarlos a otros departamentos, siendo nosotros los que pagamos los cerdos que se infartan", señalaron representantes del sector.

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Una nueva protesta realizarán este lunes frente a la Gobernación de Santander un grupo de productores y comercializadores del sector porcicultor por la falta de una planta de sacrificio de cerdos en el departamento. "Estamos exigiendo lo que dice la ley"señalaron #VocesySonidos pic.twitter.com/BGGi0e8T4C — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 25, 2026

Los productores advierten que la falta de una solución amenaza la continuidad de una actividad económica de la que dependen cientos de familias santandereanas.

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La preocupación también se presenta en un momento en el que la carne de cerdo ha ganado espacio en la alimentación de los hogares por sus propiedades nutricionales y sus precios competitivos frente a otras fuentes de proteína, como la carne de res.

Con el plantón, los porcicultores buscan llamar la atención de las autoridades departamentales y obtener compromisos concretos para resolver la falta de infraestructura de sacrificio. Insisten en que necesitan una respuesta que les permita reducir los costos de operación, evitar pérdidas y mantener sus negocios.

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Los afectados esperan que la Gobernación de Santander atienda sus reclamos y avance en una alternativa que permita recuperar la competitividad del sector y proteger los empleos y el sustento de las familias vinculadas a la porcicultura.